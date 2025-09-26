La Virgen de Luján se encuentra en los jardines del Vaticano

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que el día martes 9 de septiembre se llevó a cabo la entronización de un mosaico con la imagen de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina, en el corazón de los Jardines Vaticanos dentro del sector conocido como “Bastione di Maestro”. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades religiosas y diplomáticas, así como miembros de la comunidad argentina en Roma.

El Padre Lucas, Rector del Santuario Nuestra Señora de Luján, celebró este acto con profunda emoción: “Este gesto sencillo y a la vez tan significativo une a la Argentina con el corazón de la Iglesia, poniendo bajo la mirada maternal de la Virgen a quienes peregrinan cada día a Roma desde distintos rincones del mundo”.

Este entrañable gesto resalta la historia en común entre Luján y el Vaticano, sitios que año a año reciben a millones de peregrinos movilizados por la fe, con sueños por cumplir y motivos para agradecer. Es por eso que esta acción es importante, no solo para la comunidad lujanense, sino para todos los devotos de la Virgen de Luján, tan querida por el Papa Francisco, quienes a partir de ahora podrán ver su imagen representada en un lugar tan emblemático como lo son los jardines de la Santa Sede.

Esta obra se integra a otras advocaciones marianas de distintos países de América Latina, como lo son la Virgen de Caacupé (Paraguay), Virgen de los Treinta y Tres (Uruguay), Virgen del Rosario de Guatemala (Guatemala) y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (Colombia), entre tantas otras. Cada imagen no solo embellece el jardín, sino que también simboliza la fe, la cultura y la historia de los pueblos que la veneran.

El mosaico fue realizado por la artista Florencia Delucchi.

Publicado el viernes 26 de septiembre de 2025