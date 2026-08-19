La UNLu se movilizó por el financiamiento universitario

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Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026

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Trabajadores y trabajadoras no docentes realizaron un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en defensa de la Universidad pública y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación se llevó adelante frente a la institución y reúne a integrantes de la comunidad universitaria que expresan su preocupación ante la falta de implementación de la normativa por parte del Gobierno nacional.

Con el abrazo a la UNLu, los trabajadores no docentes buscan visibilizar el reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales, la defensa de los salarios y las condiciones laborales, y el sostenimiento de la educación pública.

La jornada se desarrolla en un contexto de creciente preocupación en el ámbito universitario por el financiamiento y el futuro de las universidades públicas.

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026