Miércoles 19 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 16°C
  • H: 58%
  • P: 1020
  • V: Noreste

AHORA

La UNLu se movilizó por el financiamiento universitario

miercoles

En Puente Control



Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026

Trabajadores y trabajadoras no docentes realizaron un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en defensa de la Universidad pública y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación se llevó adelante frente a la institución y reúne a integrantes de la comunidad universitaria que expresan su preocupación ante la falta de implementación de la normativa por parte del Gobierno nacional.

Con el abrazo a la UNLu, los trabajadores no docentes buscan visibilizar el reclamo por mayores recursos para las universidades nacionales, la defensa de los salarios y las condiciones laborales, y el sostenimiento de la educación pública.

La jornada se desarrolla en un contexto de creciente preocupación en el ámbito universitario por el financiamiento y el futuro de las universidades públicas.

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.