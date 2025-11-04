La UNLu impulsó la designación de dos calles en homenaje a Nelly Dorronzoro y Angélica “Chela” Sosa

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

A partir de una iniciativa presentada por la Universidad Nacional de Luján, el Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad la designación de dos calles de la ciudad con los nombres de Nelly Dorronzoro y Angélica “Chela” Sosa, en reconocimiento a su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos.

La propuesta surgió desde la Comisión Institucional para la Preservación de la Memoria de la Universidad y fue aprobada por el Consejo Superior, que elevó la solicitud al Departamento Deliberativo municipal a través del rector Walter Panessi.

Durante la sesión del Concejo en la que se oficializó el homenaje, participaron el rector Walter Panessi y el director decano del Departamento de Ciencias Sociales, Miguel Nuñez, junto a familiares de las homenajeadas, quienes recibieron las ordenanzas sancionadas.

En su intervención, Walter Panessi subrayó que “la Universidad Nacional de Luján tiene un compromiso histórico con la memoria y los derechos humanos. Estas acciones son parte de un trabajo institucional sostenido para que los tiempos oscuros de nuestro país no se repitan nunca más”.

La iniciativa refleja el vínculo permanente entre la Universidad y la comunidad lujanense, y reafirma el compromiso de la UNLu con la preservación de la memoria colectiva, la defensa de los valores democráticos y la construcción de una universidad abierta y comprometida con su historia.

Publicado el martes 4 de noviembre de 2025