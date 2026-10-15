La UNLu copó el Congreso en defensa de la Universidad Pública

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026

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Trabajadoras y trabajadores NoDocentes de la Universidad Nacional de Luján participaron masivamente de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada frente al Congreso de la Nación, en defensa de la educación pública.

La movilización reunió a cientos de integrantes de las distintas sedes de la UNLu, quienes marcharon con las banderas de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad.

La columna estuvo encabezada por el secretario general del gremio, Juan Ramos, y se enmarcó en una jornada de reclamo por la defensa de la Universidad pública, con un mensaje de unidad, solidaridad y organización.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026