A los 40 años de la última Gesta de la Patria, es necesario recordar y homenajear a los Camaradas Héroes Soldados de esta importante página de nuestra historia PATRIA reciente, como lo es la «GESTA DE MALVINAS» que por lo reciente o nuevo no es menos heroica que otras epopeyas épicas libradas en el siglo diecinueve y veinte por otros patriotas Argentinos, civiles y soldados, con mucha Pertenencia, en procura de Independencia, Libertad, Organización Nacional, Constitución y Defender la República del ataque terrorista subversivo marxista.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, por su significado castizo de hazañas o conjunto de hechos memorables, heroicidad, hombrada, saga, valentía, heroísmo, proeza. Los Cantares de Gesta son poemas medievales que cuentan las hazañas de los héroes.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, por los Ciudadanos que en nuestras reivindicadas islas quedaron, enalteciendo su juramento de SOLDADOS de defender a la Patria “hasta perder la vida». HEROES que permanecen en la turba o en el mar como centinelas de la Patria y ejemplo claro para las generaciones presentes y futuras. Son los seiscientos treinta y dos titanes, muertos en combate, (323 en el hundimiento del Crucero de la Armada, ARA General Belgrano) que en los cuarenta y cinco días que duró la batalla (01 de mayo al 14 de junio de 1982) dieron lo máximo que un ciudadano puede dar en defensa de la Constitución y de uno de sus derechos ineludibles, el ejercicio pleno de la soberanía sobre todo el territorio nacional. Doscientos cincuenta y cinco fueron los valientes británicos que también dieron sus vidas en cumplimiento de su vocación de soldados.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, por los valientes que volvieron después de luchar con Pertenencia, por un sentimiento justo y causa nacional, VETERANOS DE GUERRA también con mayúsculas, que con cicatrices en el cuerpo o en el alma, nos acompañan a diario desde hace 40 años como vivos paradigmas y modelo de lo que un criollo puede hacer como ciudadano soldado por su República.

Veteranos que Malvinizan afrontando con sacrificio diario el compromiso de trasladar sus experiencias personales a las nuevas generaciones, demostrando que hoy, también se pueden mantener vivos valores, arquetipos e ideales de los próceres que forjaron nuestra Nación y que nos infundieron, originaron y educaron nuestros padres y maestros.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, por los que no estuvieron, pero que se ofrecieron como voluntarios para participar en esta causa, principio que unió a todos los Argentinos, sin banderas políticas, ideológicas o religiosas, y que también demuestra que somos capaces de afrontar gestas o epopeyas en el presente o en el futuro para sentirnos orgullosos de ser verdaderos Patriotas. Voluntarios, que fueron la gran mayoría de los argentinos, que abrazados a la pasión de la causa nacional, al orgullo recuperado y con gran amor a la República, estuvieron dispuestos a ponerse a las órdenes de quienes semanas antes recriminaban y rechazaban.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas por las familias de los HEROES, esposas, madres, padres, novias y hermanos que sufrieron con estoicismo la pérdida y ruegan a Dios nuestro Señor que los tenga junto a Él en su Santa Gloria. Familiares, que hoy con gran Riqueza están presentes junto a los Veteranos, Malvinizando a los ciudadanos de la Patria.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, que le dice NO A LA GUERRA, sí a las soluciones negociadas, sí a la diplomacia y a las soluciones pacíficas a través de un convenio bilateral o multinacional.

GESTA DE MALVINAS con mayúsculas, por ser librada por aquellos que no participaban en las decisiones políticas, que con su valor no pudieron cambiar las equivocadas disposiciones estratégicas y tácticas. Y que en el límite de sus posibilidades y pese a su juventud sobresalieron en la lucha. A sabiendas de la naturaleza y calidad del enemigo y las pocas posibilidades de éxito que los acompañaban lucharon hasta el final y no depusieron sus armas hasta no recibir la orden de rendición honrosa. Armisticio solicitado por el adversario para evitar así más derramamiento de sangre propia y ajena. Los ingleses expresaban a través de comunicaciones radiales que «los Argentinos habían combatido con valor, que el coraje de los hombres había quedado demostrado y que era hora de negociar un alto el fuego y terminar con la batalla».

De esta manera sencilla a los 40 abriles de la Gesta, rendir un sentido, respetuoso y emocionado homenaje a nuestros oficiales, suboficiales, soldados y civiles, que con poco y en situaciones de inferioridad, ante un poder de combate, aéreo, naval y terrestre superior, combatieron mucho y con valor, siendo un verdadero ejemplo para las futuras generaciones de Argentinos.

Argentinos que aman su Nación y que juntos y unidos pueden solucionar cualquier problema, de la naturaleza que sea, orgullosos de ser criollos, apasionados por su Patria y de ser Argentinos.

NO A LA DESMALVINIZACION, VIVA LA PATRIA.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad del autor.

Publicado el viernes 1 de abril de 2022