La Tormenta de Santa Rosa acecha: inestabilidad y lluvias pronosticadas para el 30 y 31 de agosto en Luján

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

«El tradicional fenómeno de fines de agosto llega con lluvias, viento y cambios de temperatura.»

L

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, en más del 50 % de los años se produce algún tipo de tormenta o inestabilidad entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Aunque no siempre coincide con lluvias fuertes, la probabilidad estadística es significativa.

En cuanto al pronóstico local para Luján, se anticipa un fin de mes con cambios marcados en las condiciones del tiempo:

Viernes 29 de agosto : el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas templadas que oscilarán entre los 14 y los 22 °C.

: el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas templadas que oscilarán entre los 14 y los 22 °C. Sábado 30 de agosto : se prevén lluvias y un descenso moderado de la temperatura, con máximas en torno a los 20 °C y mínimas cercanas a 10 °C.

: se prevén lluvias y un descenso moderado de la temperatura, con máximas en torno a los 20 °C y mínimas cercanas a 10 °C. Domingo 31 de agosto: continuará la inestabilidad, con precipitaciones y un enfriamiento más notorio. La máxima rondará los 17 °C y la mínima caerá hasta 8 °C.

Entre el mito y la ciencia

La leyenda cuenta que en 1615, en Lima, Santa Rosa rezó con tanta fe que una tormenta desató vientos y lluvias que ahuyentaron a los piratas neerlandeses que amenazaban la ciudad. Desde entonces, cualquier temporal que se produce en esta época del año en Sudamérica es asociado a su nombre.

Sin embargo, la ciencia explica el fenómeno como parte de la transición entre el invierno y la primavera: el choque de masas de aire frío y cálido, acompañado por humedad, genera las condiciones ideales para tormentas y lluvias intensas.

En Luján, todo indica que este 2025 la tradición volverá a hacerse sentir, con un fin de semana marcado por la inestabilidad y las lluvias, justo en la fecha señalada.

¿

La

.

..

.

.

.

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025