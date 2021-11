La sociedad de fomento del San Bernardo arregló el techo de la sala

La sociedad de fomento del barrio San Bernardo realizará una feria este sábado 20, por eso Luján en Línea dialogó con Luis Herbas, quien contó que colocaron un techo en la sala, entre otras cosas.

«Volvemos, así podemos retomar la feria que hacíamos una vez por mes antes de entrar en todo el tema pandemia y estamos retomando. Va a ser la primera después de todo este tiempo, enfocándonos en una feria más masiva en diciembre antes de navidad, una feria navideña», comenzó.

Y agregó, «Será este sábado 20, de 17 a 20 horas, en la sede de la sociedad de fomento ubicada en Joaquín V. González y Guido Hispano. Van a encontrarse con todo lo que trabajan los emprendedores del barrio, como macetas, bordados, tejidos y emprendimientos de reventa».

«La obra de la sala va bien, re lindo. Estamos contentos porque el techito estaba muy deteriorado y la gente no podía estar ni afuera cuando llovía. Ya teníamos hasta los cerámicos comprados antes de pandemia, pero nos faltaba la plata para hacer el cambio de ese techito, entonces completamos esa plata y se pudo hacer, cambiamos el techo y ahora empezamos a poner los cerámicos. Y ponerlo lo mejor posible, está quedando hermosa. Les enviaremos imágenes de todo el trabajo terminado para los vecinos y la gente que le interese verlo», afirmó.

«Esto es trabajo a pulmón como siempre. En una sociedad de fomento siempre es la mayoría de las cosas a pulmón, haciendo rifas, nosotros tenemos ahora un bono contribución que ya por suerte está vendido en su totalidad para navidad y tiene muy buenos premios, entonces ya está vendido. La gente la verdad que colabora mucho en ese sentido. Habíamos hecho para el día de la madre, con lo cual pudimos comprar chapas y todo ese tipo de cosas, y levantar los impuestos dentro de los dos años que estuvo parado, lo único que funcionaba siempre fue la salida, y la luz se acumuló, entonces pudimos poner todo al día. Ahora terminamos la salita y, si Dios quiere, a fin de año toda la pintura de la sede», sostuvo.

«La mano de obra es nuestra, no contratamos, la hacemos nosotros. Yo hago la parte de las herramientas y los compañeros están para colaborar en lo que se pueda. Yo voy jueves y viernes, y el domingo de elecciones también nos pasamos todo el día ahí, colocando todas las chapas. Los cerámicos en esta semana estarían puestos. Si ya terminamos, la verdad que el tema de cerámico lo teníamos hace tiempo guardado y se dio todo, por eso estamos contentos. Eso de la parte de la salita era lo más importante que nos tocaba hacer, volcamos mucho a eso en este último tiempo porque es lo único que funcionaba en la sociedad de fomento y va a seguir funcionando porque la gente ocupa un montón».

En cuanto al tema inseguridad, expresó que «Estamos como están en todos los barrios, siempre tenés algún caso. Esta difícil como en todos los lugares, siempre tratamos de pedir el recorrido policial, que ande un poco más en el barrio y se ve a veces el patrullero, pero pareciera que estas cosas no alcanzan. La forma que utilizan los delincuentes muchas veces es entrar a las casas junándote los horarios, cuando queda vacío, es complicado. Donde uno sale temprano a trabajar, ya te entraron, entonces hay que estar siempre pendiente a eso».

Y agregó, «El robo en la vía pública eso no hemos tenido acá últimamente, no de conocimiento. Hubo algunos casos tiempo atrás, por lo que todos los vecinos estaban alertados, o las motos que andaban, no circula el rumor de las motos, pero sí de muchas entraderas».

«Invitamos a todos los vecinos de Luján a la feria de emprendedores, para acompañar a quienes siempre están tratando de salir adelante, esa es nuestra meta también. Nosotros nunca les hemos pedido nada, cedemos el lugar para que puedan estar tranquilos y de pronto tendrán la feria navideña con show y todo un poco más grande», finalizó.

Publicado el jueves 18 de noviembre de 2021