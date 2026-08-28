La Segunda Muestra Audiovisual de Cine y Educación llega a Luján

Del 2 al 5 de septiembre, el Teatro Trinidad Guevara y el Centro Cultural Doña Ana de Matos serán sede de la Segunda Muestra Audiovisual de Cine y Educación, bajo el lema «Proyectar Memoria, desafiar lo educativo a 50 años del golpe».



El evento es organizado por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, con sedes en Luján, San Miguel, San Fernando y Moreno, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se exhibirán 40 materiales audiovisuales, entre largos y cortometrajes, de manera presencial, acompañadas de mesas-debate con estudiantes y docentes, y de manera virtual para todo el país en Bafilma, la plataforma audiovisual bonaerense.



Durante los días de la muestra, en Bafilma podrá verse además un bloque de cortos sobre educación y memoria, y los largometrajes «Corresponsal» (Emiliano Serra), «Álbum de familia» (Laura Casabé), «26206/Tintina» (Alejandro Vagnenkos) y «Revelar» (Fermín Rivera).



Cuatro jornadas de exhibición de materiales audiovisuales para reflexionar



La apertura del evento será el miércoles 2 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio central de la Universidad Nacional de Luján (Ruta 5 y Constitución). Ese día se exhibirán cortos y materiales producidos por el Departamento de Educación de la UNLu y se llevará a cabo el estreno de “Para hacer una película sólo hace falta un arma” (Santiago Sein) sobre el hallazgo de decenas de latas con films creídos perdidos durante la dictadura en la Universidad de Córdoba.

Las actividades en Luján continuarán al día siguiente, jueves 3 a las 9 horas, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096), donde se proyectará un bloque de cortometrajes sobre educación y memoria con debate posterior junto al Consejo Local de NNyA de Luján, que convoca a instituciones educativas y organizaciones comunitarias a participar en la construcción de políticas públicas para infancias y adolescencias.



Finalmente, el sábado 5 a las 19, en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, (Paseo Calelian 1135) se realizará el estreno de “LS83” (Herman Szwarcbart), que narra con archivo del noticiero de Canal 9 los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan, quien estará presente para dialogar con los asistentes.

Programación completa por día

Miércoles 2 de septiembre desde las 17 horas:En el Auditorio de la Sede Central Luján de la UNLuProyecciones: “Para hacer una película sólo hace falta un arma” (Santiago Sein, 2026); “Cerca(no) – Imaginaciones comunes”; “Lazos sociales” (Depto. de Educación UNLu-Equipo docente de Didáctica 1, 2026)

Jueves 3 desde las 9:Teatro Municipal Guevara de Luján (Rivadavia 1096) junto con el Consejo Local de NNyA de Luján, donde se proyectará un bloque con los siguientes cortos: “1976”, “La lista negra”, “Circulen”, “Guardapolvo”, “Ausente”, “Ruidos”, “Amor esculpido”, “Juntada”

11 horasEn el Centro Regional San Fernando de la UNLu Se proyectarán: “50 años Golpe, el cuerpo como territorio” (Ed. Física UNLU, 2026) ; “Mundial ’78, la historia paralela” (G. Bonadeo, D. Guebel, M. Pergolini, 2003).Mesa debate: Fútbol y dictadura

18 horasUNLu Centro Regional San MiguelProyecciones: “Imagen sobreviviente: el fotógrafo, el hincha, la jubilada” (Lavaca TV, 2026); “Mapa de la policía” (Colectivo Mapa de la policía, 2026); “Esa costumbre de matar. Masacre de Budge” (Cine Bandido, 2026).Mesa debate: “Represión ayer y hoy. El arma de la comunicación”. Invitados: Pablo Grillo – Mapa de la policía – Sofovial – Familiares de la Masacre de Budge

Viernes 4 desde las 9:30 En el ISFD No 21 Ricardo Rojas de Moreno Proyecciones: “Traslados” (Nicolás Gil Lavedra, 2024); “La hija indigna” (Abril Dores, 2018); “I force peace” (España-Palestina, 2026).Debate posterior con estudiantes del profesorado e Historias Desobedientes, Hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia.

18 horasEn el ISFD No 21 Ricardo Rojas de MorenoProyecciones: “Todo documento de civilización” (Tatiana Mazú González, 2024); “George” (Brasil, 2026); “Juntada” (Cristian Algarin y otros, 2025).Debate posterior con estudiantes del profesorado, Tatiana Mazzú González y Familiares y amigos de Luciano Arruga.

Sábado 5 a las 10:En el Espacio Comunitario del Barrio El Milenio, Cuartel V (Moreno)Proyección: “El evangelio de la revolución” (François-Xavier Drouet, 2026)Debate posterior: Cristianismo, revolución y dictaduras en América Latina con Madre Tierra – Curas de opción por los pobres y Jóvenes de Luján y Moreno.

18 horas:En el Centro Cultural Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135)Cierre de la muestra con las siguientes proyecciones: “El sanguche de salame” (Clarisa Lea Place, 2024) y “LS83” (Herman Szwarcbart, 2025) Invitados: Herman Szwarcbart, director de la película y Martín Kohan.

Publicado el viernes 28 de agosto de 2026