La Secretaría de Salud, aseguró que habría una diferencia de fallecidos en la ciudad

La Secretaría de Salud de la comuna, Mariana Girón, se refirió al estado en el que se encuentra la ciudad con los contagios, y consideró que se está frente a una etapa de estabilidad. Sin embargo, aseguró que el sistema de salud todavía está bastante exigido y agregó que «hemos podido dar una respuesta localmente a la necesidad y eso también nos genera cierta tranquilidad. Pero no baja la cantidad de ocupación de camas. En cuanto a la carga de datos de pacientes fallecidos, explicó que comenzó a aplicarse el día viernes y adelantó que en la ciudad, al igual de lo sucedido en provincia, habría una diferencia de números.

«Lo que hizo la provincia fue cruzar los datos con los egresos de fallecimientos de las camas críticas, que aparecían como covid-19 y ahí es donde tenemos nosotros que actualizar a ver si, aquellos que aparecían como covid llegaban a ser descartados o eran solo los sospechosos, como para poder hacer ese registro. Y otras de las cuestiones que venimos analizando porque es el otro punto de cruce, la provincia de Buenos Aires-creo que es la única provincia- que tiene digitalizado el sistema de defunciones. Entonces también aparece como otro punto el cruce, por eso pedimos también esos datos nominales», destacó en cuanto a pacientes que no hayan fallecido en la ciudad pero sí tengan domicilio en Luján.

Por ejemplo, señaló la situación con el Hospital Posadas donde tienen un circuito de comunicación fluida, de referencia y contra-referencia con pacientes que van y vienen del Posadas a Luján. Además, aseguró que la misma metodología se aplica con el Hospital Vicente López, al igual que el Hospital Garrahan. Y agregó que, «hay cuestiones que están más aceitadas y lo del covid no todos los efectores, sobre todos los privados nos comunican a los niveles locales en tiempos reales», detalló.

La funcionario, también hizo énfasis en la responsabilidad individual y consideró que hay cuestiones que se pueden controlar como estado o los dueños de los locales, pero hay una instancia individual que un porcentaje de la población (mínimo) no maneja. «Hoy observaba a chicos en la calle, que andaban en patineta, en bicicleta o haciendo algunas actividades y estaban con sus amigos y no usaban barbijo. Todavía no hay conciencia en algunos sectores de que afectan a las personas más vulnerables», puntualizó.

Antes de finalizar, convocó a la ciudadanía a ser responsables, hacer la actividades habilitadas de manera consciente y respetando las normas de convivencia. «Pensar que tenemos nuevas normas de convivencia que son reglas que tenemos que cumplir, esto debe ser cumplido porque pone en riesgo a los demás», concluyó.

Dialogó con Radio UNLu y Luján en línea.

Publicado el jueves 1 de octubre de 2020