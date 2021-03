“La salida es consumir el alimento tal cual la naturaleza nos lo brinda”

El Mercado Sustentable, que se ubica todos los viernes a las 17 en Mitre y Padre Salvaire, ofrece alimentos que provienen de buenas prácticas, locales y agroecológicas. Podemos encontrar gírgolas, panes de masa madre, miel, huevos, frutas y verduras, pastelería, dulces caseros, harinas integrales, tinturas textiles, juguetes de madera, plantas, cerámica, biocosmetica, lanas, además, siempre hay un espectáculo y una charla taller y hacia la noche, encontramos una línea de puestos gastronómicos para terminar con una cena al aire libre.

La Nutricionista, en esta ocasión, nos comentó que “la propuesta del mercado es muy interesante ya que no es sólo una oferta de estos productos que tan amable y hermosamente se producen en el partido sino que también, se brinda información a los asistentes.

Vamos a hablar y hacer una reflexión sobre qué tipo de alimentos estamos llevando a nuestro plato. Tema que para mí es apasionante ya que me dedico a él desde hace 20 años.” Reflexionó Darget.

“Tenemos que pensar qué está pasando con nuestro plato, teniendo en cuenta que la alimentación es una de las acciones más importantes del día, donde mantenemos toda la maquinaria de nuestro cuerpo. Así como cuidamos a nuestro auto o a nuestra moto para que no se rompan, tenemos que pensar en nuestro cuerpo” agregó.

Ante la pregunta acerca qué elementos no pueden faltar en la dieta diaria, Cecilia nos comentó:

“No pueden faltar frutas ni verduras ni carne. Se deben comer 5 porciones de fruta o verdura por día. Según las estadísticas, en ese sentido estamos en déficit en este momento. En promedio se está consumiendo sólo una porción por semana”

Alimentos, no Productos comestibles

“El supermercado ofrece productos que contienen una enorme cantidad de químicos que lo dañan, entonces hay que detenerse a reflexionar sobre ese tema y preguntarnos qué calidad de alimento estamos consumiendo.

Lamentablemente los conservantes, los aditivos, los resaltadores de sabor se están presentando en enormes cantidades en los alimentos del supermercado.

Por ejemplo, hay un elemento que nos hace querer comer hasta que el envase esté vacío, es el glutamato monosódico, un resaltador de sabor que se incorpora en casi todas las galletitas, bebidas azucaradas , aguas saborizadas y así, interfieren en la acción de los nutrientes en nuestro organismo.

Bajar de peso

La calidad de la dieta, va directamente de la mano con el descenso de peso. Al consumir alimentos naturales es muchísimo más fácil bajar de peso, ya que, estos alimentos no poseen azúcares refinados ni aditivos. Las fibras, los granos, que son un moduladores del apetito, no están preparados para que sigamos comiendo, al contrario, nos van a saciar más rápido.

Los alimentos naturales nos brindan vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes, elementos básicos para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

La Licenciada, aclaró: “No vamos a hablar de prohibiciones, sino de encarar el problema de los hábitos que adquirimos sin darnos cuenta, y a abrir el ojo.

Pero sí debemos recordar que cuanto más cerca de la tierra es mejor el alimento.

Muchas veces, a través del día nos damos cuenta de que no le hemos aportado nada bueno a nuestro cuerpo.

Y entre las recomendaciones destacó: “En vez de agua saborizada. procuremos beber agua con limón, menta. jengibre las bebidas comerciales engañan mucho, tienen hermosos envases indicando que contienen frutas y no tiene prácticamente nada de esa fruta, lamentablemente.”

Acerca del vino, explicó que “El vino es la uva extraída y fermentada, es muy bueno y tomando sólo una copa al día, nos aporta beneficios, deberíamos elegir vinos que no tuvieran muchos aditivos químicos, cuanto más caseros, mejor.”

El Mercado Sustentable ofrece alimentos agroecológicos, productos medicinales y cosméticos, juguetes, artesanías, y una gran variedad de artículos elaborados respetando el Medio Ambiente. Se desarrolla todos los viernes a partir de las 17 en el Paseo Calelián, Mitre y Padre Salvaire.

Cecilia Darget “La salida es consumir el alimento tal cual la naturaleza nos lo brinda.”

Luján en Línea se comunicó con la Licenciada en Nutrición Cecila Darget que brindará una charla el viernes a las 18.30 en el Mercado Sustentable

El Mercado Sustentable, que se ubica todos los viernes a las 17 en Mitre y Padre Salvaire, ofrece alimentos que provienen de buenas prácticas, locales y agroecológicas. Podemos encontrar gírgolas, panes de masa madre, miel, huevos, frutas y verduras, pastelería, dulces caseros, harinas integrales, tinturas textiles, juguetes de madera, plantas, cerámica, biocosmetica, lanas, además, siempre hay un espectáculo y una charla taller y hacia la noche, encontramos una línea de puestos gastronómicos para terminar con una cena al aire libre.

La Nutricionista, en esta ocasión, nos comentó que “la propuesta del mercado es muy interesante ya que no es sólo una oferta de estos productos que tan amable y hermosamente se producen en el partido sino que también, se brinda información a los asistentes.

Vamos a hablar y hacer una reflexión sobre qué tipo de alimentos estamos llevando a nuestro plato. Tema que para mí es apasionante ya que me dedico a él desde hace 20 años.” Reflexionó Darget.

“Tenemos que pensar qué está pasando con nuestro plato, teniendo en cuenta que la alimentación es una de las acciones más importantes del día, donde mantenemos toda la maquinaria de nuestro cuerpo. Así como cuidamos a nuestro auto o a nuestra moto para que no se rompan, tenemos que pensar en nuestro cuerpo” agregó.

Ante la pregunta acerca qué elementos no pueden faltar en la dieta diaria, Cecilia nos comentó:

“No pueden faltar frutas ni verduras ni carne. Se deben comer 5 porciones de fruta o verdura por día. Según las estadísticas, en ese sentido estamos en déficit en este momento. En promedio se está consumiendo sólo una porción por semana”

Alimentos, no Productos comestibles

“El supermercado ofrece productos que contienen una enorme cantidad de químicos que lo dañan, entonces hay que detenerse a reflexionar sobre ese tema y preguntarnos qué calidad de alimento estamos consumiendo.

Lamentablemente los conservantes, los aditivos, los resaltadores de sabor se están presentando en enormes cantidades en los alimentos del supermercado.

Por ejemplo, hay un elemento que nos hace querer comer hasta que el envase esté vacío, es el glutamato monosódico, un resaltador de sabor que se incorpora en casi todas las galletitas, bebidas azucaradas , aguas saborizadas y así, interfieren en la acción de los nutrientes en nuestro organismo.

Bajar de peso

La calidad de la dieta, va directamente de la mano con el descenso de peso. Al consumir alimentos naturales es muchísimo más fácil bajar de peso, ya que, estos alimentos no poseen azúcares refinados ni aditivos. Las fibras, los granos, que son un moduladores del apetito, no están preparados para que sigamos comiendo, al contrario, nos van a saciar más rápido.

Los alimentos naturales nos brindan vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes, elementos básicos para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

La Licenciada, aclaró: “No vamos a hablar de prohibiciones, sino de encarar el problema de los hábitos que adquirimos sin darnos cuenta, y a abrir el ojo.

Pero sí debemos recordar que cuanto más cerca de la tierra es mejor el alimento.

Muchas veces, a través del día nos damos cuenta de que no le hemos aportado nada bueno a nuestro cuerpo.

Y entre las recomendaciones destacó: “En vez de agua saborizada. procuremos beber agua con limón, menta. jengibre las bebidas comerciales engañan mucho, tienen hermosos envases indicando que contienen frutas y no tiene prácticamente nada de esa fruta, lamentablemente.”

Acerca del vino, explicó que “El vino es la uva extraída y fermentada, es muy bueno y tomando sólo una copa al día, nos aporta beneficios, deberíamos elegir vinos que no tuvieran muchos aditivos químicos, cuanto más caseros, mejor.”

El Mercado Sustentable ofrece alimentos agroecológicos, productos medicinales y cosméticos, juguetes, artesanías, y una gran variedad de artículos elaborados respetando el Medio Ambiente. Se desarrolla todos los viernes a partir de las 17 en el Paseo Calelián, Mitre y Padre Salvaire.

Publicado el viernes 12 de marzo de 2021