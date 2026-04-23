La reserva de Luján está imparable

Publicado el jueves 23 de abril de 2026

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En el Estadio 1 de Abril, la Reserva de Luján tuvo una actuación contundente y goleó 8 a 0 a Juventud Unida, en una jornada donde el equipo dirigido por Adrián Brito mostró todo su potencial.

Los goles fueron convertidos por Román Busto (2), Aarón Villecco (2), “Toto” Ferrari, Gonzalo Ramírez, Santiago Manetta y Bruno Paredes.

Con este gran triunfo, el Lujanero continúa a paso firme, consolidando su buen momento en el torneo. Por la cuarta fecha, visitará el próximo martes a Muñiz.

Publicado el jueves 23 de abril de 2026