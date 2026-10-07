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La provincia prohíbe usar el celular en secundarias privadas y públicas

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Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que regula el uso de teléfonos celulares y otras pantallas tecnológicas en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada.

La iniciativa establece que los dispositivos no deberán utilizarse durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o autorización explícita del docente con fines pedagógicos.

El proyecto busca promover un uso seguro y responsable de celulares y pantallas dentro de las aulas y toma como referencia la normativa que ya regula esta cuestión en el nivel primario.

La iniciativa había sido presentada por el diputado Martín Rozas y, tras su aprobación en la Cámara alta, deberá completar el proceso correspondiente para su implementación. La norma deberá ser publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026

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