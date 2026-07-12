La Provincia otorgará un nuevo aumento de salarios a la Policía Bonaerense

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializará en los próximos días un nuevo incremento salarial para el personal de la Policía Bonaerense. La medida será establecida mediante un decreto del Poder Ejecutivo, ya que la legislación vigente no contempla negociaciones paritarias para los integrantes de la fuerza.

La actualización de haberes acompañará el acuerdo alcanzado recientemente con los trabajadores estatales y docentes bonaerenses, que prevé una suba total del 7%, distribuida en dos etapas: un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca mantener la equiparación de los incrementos otorgados a los distintos sectores de la administración pública.

En la actualidad, y sin considerar adicionales, un superintendente de la Policía Bonaerense percibe un sueldo cercano a los 2.300.000 pesos. En tanto, un comisario general ronda los 1.900.000 pesos, un comisario mayor aproximadamente 1.700.000 pesos y un comisario inspector cerca de 1.500.000 pesos. Por su parte, un oficial que recién ingresa a la fuerza cobra alrededor de 900.000 pesos.

Se trata del segundo aumento salarial dispuesto para la Policía Bonaerense en lo que va de 2026. El primero fue aplicado tras el acuerdo paritario con estatales y docentes, que estableció un incremento del 9,3%, también implementado mediante decreto.

Publicado el domingo 12 de julio de 2026