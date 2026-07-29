La Provincia definió el cronograma de pago para los estatales
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El Gobierno bonaerense confirmó el calendario de pago de los salarios correspondientes al mes en curso para los trabajadores de la administración pública provincial. De acuerdo con lo informado por la Tesorería General de la provincia de Buenos Aires, las acreditaciones comenzarán este viernes y se extenderán hasta la primera semana de agosto, según el organismo en el que se desempeñe cada agente.
Los primeros en percibir sus haberes serán los empleados de la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA). En tanto, el cronograma finalizará con el pago a los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.
El cronograma de pagos, día por día
Viernes 31 de julio
Dirección de Vialidad
Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
Instituto de la Vivienda
Lunes 3 de agosto
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 4 de agosto
Ministerio de Salud
Caja de la Policía Bonaerense
Miércoles 5 de agosto
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
Ente Administrador Astilleros Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General
Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
Jueves 6 de agosto
Poder Judicial
Viernes 7 de agosto
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.
Publicado el miércoles 29 de julio de 2026