La Provincia definió el cronograma de pago para los estatales

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El Gobierno bonaerense confirmó el calendario de pago de los salarios correspondientes al mes en curso para los trabajadores de la administración pública provincial. De acuerdo con lo informado por la Tesorería General de la provincia de Buenos Aires, las acreditaciones comenzarán este viernes y se extenderán hasta la primera semana de agosto, según el organismo en el que se desempeñe cada agente.

Los primeros en percibir sus haberes serán los empleados de la Dirección de Vialidad, el Instituto de la Vivienda y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA). En tanto, el cronograma finalizará con el pago a los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

El cronograma de pagos, día por día



Viernes 31 de julio

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda



Lunes 3 de agosto

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia



Martes 4 de agosto

Ministerio de Salud

Caja de la Policía Bonaerense

Miércoles 5 de agosto

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General

Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Jueves 6 de agosto

Poder Judicial



Viernes 7 de agosto

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026