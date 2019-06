La Provincia convalidó el COU

Este martes, a través de la Resolución N° 508/2019 del Ministerio de Gobierno bonaerense, la Provincia de Buenos Aires convalidó el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Luján.

De esta manera, se ha dado un paso trascendental para la vigencia de este cuerpo normativo, que fue aprobado en 2017 por el Concejo Deliberante local pero que lleva ya veinte años de tramitaciones.

La disposición –que será publicada en el Boletín Oficial en el transcurso de la semana– lleva la firma del ministro Joaquín De La Torre, y entre sus fundamentos expresa que “la convalidación es una homologación técnica que se lleva a cabo, previa intervención de los órganos provinciales con competencia técnica, y tiene por objeto verificar el grado de concordancia y compatibilidad de los objetivos, estrategias y orientaciones de los planes de desarrollo locales respecto de los definidos por el Gobierno de la Provincia, como así también su compatibilidad con las normas de los Municipios linderos y el marco de referencia establecido en el Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo N° 8912/77 y sus normas complementarias y modificatorias”.

En tal sentido, la resolución entiende que las normas que aprueban el COU de Luján “resultan compatibles con las previsiones del citado Decreto-Ley N° 8912/77”, aunque señala que existen “inconsistencias menores y defectos de la técnica legislativa empleada en la última Ordenanza sancionada (que) no obstan el adecuado análisis e interpretación integral de los cambios proyectados en el Código de Ordenamiento Urbano del Partido, instrumento técnico jurídico sobre el cual se asienta precisamente el análisis de compatibilidad que hace la Provincia”.

Más adelante, otro párrafo cita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, al señalar que en caso de no existir normas de ordenamiento territorial “podría comprometerse negativamente el uso racional del suelo o la sostenibilidad del crecimiento urbanístico y edilicio o lesionarse el patrimonio histórico, arquitectónico o cultural de la ciudad, todo lo cual afectaría el interés público implicado en la tutela constitucional del ambiente”.

En su articulado, la resolución del ministro De La Torre, además de convalidar el COU, establece que en su aplicación deberá exigirse lo dispuesto por las normas provinciales “en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario”. Además, dispone que “el Municipio de Luján deberá establecer un Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano para el Partido a fin de unificar las ordenanzas existentes y Decretos aprobados por la presente Resolución, debiendo considerar especialmente la adecuación de errores de técnica legislativa”.

Días atrás, el presidente del Concejo Deliberante de Luján, Fernando Casset, mantuvo una reunión con el ministro De La Torre, para tratar precisamente la necesidad de que el COU fuera convalidado.

“Esta es una gran noticia para Luján”, expresó Casset. Y explicó que “existen numerosos emprendimientos que van a estar en condiciones de concretarse, y que no podían ser impulsados hasta ahora por la no vigencia del COU”. En particular, se refirió a inversiones industriales y desarrollos urbanísticos, “que seguramente serán generadores de trabajo para vecinos de Luján”. Además, destacó que “la convalidación del COU llevará certeza a muchas jóvenes familias de Luján, que verán la posibilidad de acceder a su vivienda propia en este nuevo marco legal”.

El presidente del Concejo Deliberante también expresó: “La redacción original del COU fue aprobada por Ordenanza 6771, y luego hubo modificaciones sugeridas por los organismos técnicos provinciales, dispuestas por Ordenanza 6926. Todo eso ocurrió en 2017. Ahora sabíamos que se cuestionaba que todas esas disposiciones no estuvieran contenidas en un mismo cuerpo legal. Por eso, en distintas reuniones que hemos mantenido con funcionarios de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y el mismo ministro De La Torre, propusimos que esa falencia fuera resuelta mediante la publicación de un texto ordenado con la redacción final del COU. Ahora vemos que así ha sido dispuesto por la Provincia”.

Publicado el miércoles 5 de junio de 2019