La Presidente de la sociedad de fomento de El Ceibo se refirió las quejas de algunos vecinos

Vecinos del barrio El Ceibo denunciaron «irregularidades» por parte de la sociedad de fomento, acusando a la Presidente de no querer anotar nuevos socios. Y Luján en Línea dialogó con Laura López, quien respondió a dichas acusaciones.

«La comisión de la sociedad de fomento no pretende invalidar el derecho que tienen los socios de la misma a participar, elegir o ser elegidos. Es más, nunca podemos estar en contra de eso, pero los mecanismos están especificados en nuestro estatuto», expresó.

«Quienes realizaron la denuncia mediante redes sociales o los medios, no quieren entender que confeccionar una planilla como ellos lo hicieron, para asociar gente y cobrar cuotas en nombre de nuestra sociedad de fomento, no es el procedimiento que está autorizado y contemplado. Ellos no están autorizados para hacer eso», agregó la Presidente de la sociedad de fomento.

«Por eso desconocemos ese acto y no nos hacemos responsables para nada de esa situación. Además, desconocemos qué se les transmitió a la gente a la hora de pedir ese dinero, de cobrar la cuota. Nosotros lo recibimos por pedido de la Dirección de entidades. Obviamente que hicimos una convocatoria y siempre estuvimos dispuestos a que el vecino se asocie», sostuvo.

Y afirmó, «Realizamos una campaña el 8 de marzo, para que quienes quieran hacerlo, lo puedan hacer con total libertad. Ese día, estos vecinos nos presentaron esa planilla confeccionada por ellos mismos y cobraron, no siendo ni socios ni miembros de la comisión directiva. Entregaron documentos, fotocopias de los DNI de las personas y el dinero que habían cobrado por la cuota. Nosotros lo tomamos y lo firmamos en disconformidad, por lo cual no se le computó el pago a ningún vecino que haya sido asociado de esa manera».

«Esto se lo comunicamos a la Dirección de Entidades y a estas personas. Además, el valor que nosotros habíamos estipulado fue nada más que un mero comentario informal a entidades intermedias. Pero estos vecinos salieron a cobrar el valor de la cuota que, en realidad, lo estipularon ellos, porque fue un comentario informal».

«Nosotros no estamos haciendo nada que nuestro estatuto no estipule. Acá, en nombre de diferentes movimientos políticos, vinieron y de alguna manera nos hemos sentido patoteados en nuestra sede, de manera cobarde. Hemos recibido insultos, sin respetar nada, ya que estábamos reunidas solo mujeres para recibirlos y para que pudieran firmar el cuaderno de socios. Ese día era su ingreso».

«Esperamos que Entidades y la Secretaría de Gobierno no nos deje solas, porque somos todas mujeres y hemos recibido amenazas. Quiero creer que esto no se trata de una actitud política partidaria para meterse en nuestra sociedad de fomento. Irregularidad es salir a hacer socios con planillas confeccionadas por ellos mismos, en nombre de la sociedad de fomento. No hemos autorizado a nadie para que salga a hacer socios ni a cobrar la cuota en nuestro nombre», finalizó Laura López, Presidente de la sociedad de fomento de El Ceibo, en diálogo con este medio.

Publicado el lunes 12 de abril de 2021