La policía rural Interceptó a cazadores furtivos

Publicado el lunes 27 de abril de 2026

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Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Luján frustró una actividad de caza ilegal este domingo 26 de abril, en inmediaciones del establecimiento rural «Newland», sobre la Ruta Provincial 47.

En el marco de los operativos de prevención de ilícitos rurales, efectivos que realizaban tareas de patrullaje interceptaron a tres hombres que practicaban caza furtiva utilizando perros de raza galgo.

Durante la requisa se hallaron en poder de los infractores una liebre europea —producto de la caza ilegal— y tres equipos de comunicación tipo handy, elementos frecuentemente utilizados para coordinar movimientos y evadir controles policiales en la zona rural.

Como resultado del procedimiento, se labraron actuaciones por infracción a los artículos 273 inciso K y 291 de la Ley N° 10.081 (Código Rural de la Provincia de Buenos Aires), procediéndose al secuestro de los equipos de comunicación, los galgos y la pieza capturada.

Publicado el lunes 27 de abril de 2026