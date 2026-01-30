La Policía frustró el robo de una moto en zona histórico-basilical

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Gracias al patrullaje preventivo en la zona céntrica, efectivos de la Comisaría Luján Primera evitaron el robo de un motovehículo y aprehendieron a dos jóvenes que habían forzado las medidas de seguridad del rodado.

El hecho se inició en la intersección de las calles 9 de Julio y Almirante Brown, donde dos jóvenes de 16 años fueron detectados mientras intentaban sustraer una motocicleta Honda Tornado, propiedad de un vecino de 25 años. Para cometer el ilícito, los implicados ya habían logrado forzar tanto la traba del volante como el tambor de encendido del vehículo.

Tras una rápida intervención, guiada por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de la Secretaría de Protección Ciudadana, el personal policial logró interceptar y aprehender a los sujetos en la zona del Parque Ameghino.

La UFI N.º 8 del Departamento Judicial de Mercedes calificó el hecho como “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”. Asimismo, tomó intervención el Juzgado de Garantías del Joven N.º 1, que dispuso las directivas legales correspondientes y la posterior entrega de los menores a sus progenitores. Cabe destacar que ambos aprehendidos son oriundos de José C. Paz.

Con estas acciones se continúa reforzando la vigilancia en las zonas comerciales y de mayor afluencia para prevenir delitos contra la propiedad y garantizar la tranquilidad de los vecinos, en el marco del Plan Luján Alerta 24.

Publicado el viernes 30 de enero de 2026