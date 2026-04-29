La policía federal desbarató nuevos puntos de venta de drogas en Luján

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Un operativo realizado por la Division Unidad Operativa Federal MERCEDES de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Luján culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y otros elementos de interés para la investigación. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Negrito Manuel, en el barrio ELI, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, con intervención de la Secretaría Penal N° 4, en la causa identificada como “N.N. s/ Infracción Ley 23.737”.

Según informaron fuentes policiales, al momento del ingreso del personal de la División Unidad Operativa Federal Mercedes, dos sospechosos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron capturados minutos después en viviendas cercanas, tras un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron aproximadamente 500 envoltorios que contendrían clorhidrato de cocaína, además de una sustancia vegetal compatible con marihuana. También se secuestró una suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares y una pistola perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que contaba con pedido de secuestro vigente.

La investigación se había iniciado a partir de un pedido de captura emitido por el magistrado interviniente, quien encomendó a la unidad federal la realización de tareas para localizar a una persona vinculada a la causa. A partir de esas diligencias, se logró identificar el domicilio allanado, presuntamente utilizado como punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para su análisis, mientras que la investigación continúa con el objetivo de determinar la responsabilidad de los detenidos y su vinculación con la actividad ilícita.

En paralelo, las autoridades mantienen la búsqueda de Marcia Daniela Giovanetone, señalada como una de las principales involucradas en la causa. En ese sentido, se intensificaron las tareas investigativas para dar con su paradero y avanzar en el desmantelamiento de la red de comercialización de drogas.

Desde la Policía Federal Argentina destacaron que los operativos en la ciudad de Luján forman parte de una estrategia sostenida de prevención e investigación del narcotráfico, con el objetivo de desarticular puntos de venta y reforzar la seguridad en la comunidad.



Publicado el miércoles 29 de abril de 2026