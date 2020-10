La periodista Catalina De Elía habló sobre su libro «Maten a Duarte»

La periodista Catalina De Elía, vivió en la ciudad y realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Patricio, hace algunos años de se desempeña en distintos medios nacionales y hace unos días lanzó su libro: «Maten a Duarte». Explicó que salió a la venta en todas las librerías del país, y se trata de la historia secreta de la muerte del hermano de Eva Perón y relató que es un libro de investigación periodística que le llevó muchos años y señaló que básicamente reconstruye es lo qué paso con Juan Duarte que era el hermano de Evita, Secretario de Perón en los primeros años de la Presidencia. «La familia de Evita eran cinco hermanos, Juan Duarte era el único varón, eran cuatro mujeres, dos mayores y dos menores. Juancito era el del medio, una familia que todos conocemos la historia de Evita, super humilde, con un papá ausente, su madre trabajando para bancar a sus hijos y con los hijos mayores también saliendo a trabajar para poder contribuir con la economía familiar», detalló y agregó que Juan Duarte tenía una vinculación muy estrecha con su hermana Eva.

«Cuando Evita viene a Buenos Aires a desarrollar su carrera como actriz, Juan Duarte se viene más o menos al mismo tiempo. Termina el servicio militar y luego a trabajar, y empiezan a crecer y ayudarse mutuamente los hermanos. Evita trabajaba de actriz, Juan Duarte trabajaba vendiendo jabones a comisión y le consigue una publicidad a Evita. Luego ella cuando va creciendo como actriz le consigue un trabajo mejor a Juan por supuesta corrupción y vuelve a tener que vender jabones. La vida de ambos cambia en enero de 1944 cuando se produce aquél flechazo entre Evita y Perón en un evento de recaudación de fondos, por el terremoto en San Juan», contó detalladamente la periodista. Acto seguido, explicó que ante la relación establecida en Evita y Juan Domingo Perón ella le solicita un puesto de trabajo para su hermano y él lo ubica como su Secretario, logrando ser su mano derecha.

Una vez Presidente de la Nación, Perón nombró a Juan Duarte como su Secretario Privado de la Presidencia de la Nación. «Juan Duarte firmaba decisiones muy importante durante el gobierno de Perón y todo lo que hacía era una extensión del brazo de Perón, a sabiendas de Perón como un funcionario muy importante y siempre muy protegido por Evita su hermana. El 9 de abril de 1953, Juan Duarte aparece muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de La Recoleta, esa mañana que él aparece muerto ya hacía un año que Evita se había muerto de cáncer. Juan Duarte seguía siendo el Secretario Privado de Perón pero estaba siendo investigado por orden de Perón por una investigación interna donde lo acusaban de supuesta corrupción. El momento político de Perón había cambiado, había crisis económica, estaba alto el precio de la carne. Los diarios de esa época decían que no se podía controlar el precio de la carne. Tenía un momento de debilidad política», profundizó.

Juan Duarte renuncia a su cargo, y el día previo a que el hermano de Eva aparezca muerto Perón realizó un discurso donde expresó que si había corrupción y comprobaba que alguien de su gobierno había robado no lo iba a perdonar por más que se tratara de su propio padre. «Juan Duarte lo escucha en su casa, en la radio, y son las horas previas en que él aparece con un disparo en la cabeza. Juan Duarte aparece con un disparo en la cabeza el 9 de abril de 1953 y desde ese momento se abre una grieta en la historia, que es qué pasó con el hermano de Evita. Se pegó un tiro se suicidó o lo mataron, eso fue algo que dividió a la opinión pública, pero lo que yo me propongo investigar en mi libro, es qué fue lo qué paso y por qué», detalló y agregó que cuando empieza a investigar se encontró con que no había nada del expediente judicial de Juan Duarte. Continuó con la investigación y no encontró información. Remitiéndose a libros de la época encontró el número del expediente judicial de la muerte de Duarte, pero en ninguno de los archivos encontró información sobre el fallecimiento. Ante este escenario, observó que había cierta oscuridad en torno a este personaje político por su poca reivindicación dentro del peronismo y su sospechosa muerte. Finalmente en el Palacio de la Justicia encontraron en una caja fuerte y en la misma estaba el expediente, a lo que manifestó que, «permaneció más de cincuenta años el expediente del hermano de Evita y Secretario Privado de Perón en una caja fuerte del último Juez que intervino en su caso. Ni la historia, ni el peronismo, ni su familia, ni la justicia, ni nadie lo reclamo. Estaba ahí perdido y olvidado».

«Los expedientes judiciales no clarifican la muerte, pero lo que me dan son pistas, para yo volver a reconstruir todo lo qué paso. Entre ese expediente, las fuentes judiciales y políticas, familiares a los que yo consulte y expertos a los que yo les muestro las pericias, la autopsia, los testimonios que yo accedí. Yo reconstruyo como investigadora que fue lo que paso», relató. Por su parte, señaló que la historia Argentina, ha planteado tres posturas sobre la muerte de Juan Duarte: durante el peronismo aseguraron que se trató de un suicidio, durante la denominada Revolución Libertadora hablaron de un asesinato, precisamente un crimen organizado. Durante el gobierno de Frondizi se retoma la muerte de Juan Duarte y se vuelve a confirmar que se trató de un suicidio. «Hubo tres verdades, durante el peronismo para la justicia Juan Duarte se suicidió, durante la Revolución libertadora lo mataron y Perón tuvo algo que ver, y para el gobierno de Frondizi la justicia dijo que fue un suicidio», historizó.

Antes de finalizar, comentó que el libro está escrito en clave policial y destacó también que la justicia siempre busca responder a los intereses del poder de turno y no busca la verdad real. Explicó también que desde el 2014 comenzó con esta investigación y tuvo tres instancias de acercamiento al tema. «En 2014 me acerqué por primera vez para hacer un informe periodístico cuando yo trabajaba en TN, e hice un informe más policial televisivo pero ya empecé a investigar el caso. Después en 2018 hice mi tesis en maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés y ese fue mi segundo acercamiento al tema, y el tercer momento fue hacer este libro con la editorial Planeta», puntualizó la periodista.

Publicado el martes 20 de octubre de 2020