La pelota vuelve a los pibes

Después de 11 meses de silencio se volvieron a escuchar risas, voces y aplausos en el predio San Emilio. Las divisiones juveniles comenzaron a entrenar de manera presencial bajo estrictos protocolos sanitarios.

Los chicos más grandes de la 4º división, lo hacen como siempre por la mañana y el resto de las categorías por la tarde, en primer lugar 5º y 6º y en el segundo turno, los más chicos, 9º, 8º y 7º.

La primer jornada estuvo marcada por un sol intermitente y un clima agradable. Pero lo que no fue intermitente fueron las ganas de los chicos y el acompañamiento de mamás y papás como siempre lo han hecho.

Llegaron en bici, en moto, en auto y a pié, pero nadie se quiso perder este nuevo inicio.

El coordinador general de Fútbol del club Maxi López nos comenta: «Para el equipo de formadores es una alegría enorme estar otra vez aquí, respirando olor a pasto, sol y viendo las caras de estos chicos que con ilusión se volvieron a acercar al predio. Para ellos es muy importante desde lo físico, lo vincular y lo psicológico volver al entrenamiento presencial. Fué un año muy duro para todos».

El entrenamiento comenzó como siempre con la presentación a los chicos de 9º de todo el equipo de formadores y del mensaje de bienvenida e inicio del año de entrenamiento. Hernán Lacerence, otro de los coordinadores de juveniles, les aclaró a todos los chicos,«Este inicio va a depender de uds. y de nosotros, de lo que hagamos como grupo. Tenemos que cuidarnos mucho, barbijo, alcohol, no hay vestuarios y no se comparten botellas. Entramos al club, entrenamos, nos divertimos y nos vamos a casa. Si hacemos las cosas bien, esto no se va a interrumpir».

Las medidas sanitarias incluyen un sanitizador aéreo de fabricación local, el mismo que utilizan los jugadores profesionales del club, el control estricto de normas de higiene y distancia social. Es importante que los padres y madres también respeten el protocolo mientras esperan en el estacionamiento.

Por último el joven entrenador de la 9º división el profesor Federico Marrafeiro nos avisa que el día miércoles 10 de febrero desde las 17.00 habrá prueba de jugadores de la categoría 2007

Publicado el martes 9 de febrero de 2021