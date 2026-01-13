La película del río recibió distinciones a nivel nacional e internacional

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

“Luján, Crónicas de un río que no duerme”, es un documental dirigido por Juan Pablo Redondo y Diego Tomasevic, que profundiza en el fenómeno de las inundaciones en la ciudad, para dar voz a quienes las vivieron en carne propia y mostrar las intervenciones ejecutadas para mitigarlas.

En Agosto de 2025, la producción se estrenó en las salas de Cinépolis Luján ante un numeroso público que la recibió emocionado. El mismo año, la película recibió las siguientes distinciones a nivel nacional e internacional:

Ganadora a Mejor película ambiental en el Athvikvaruni International Film Festival en la India

Selección oficial en Lula International Film Festival en Suecia.

Mención de honor en el Festival internacional de cine de Paraná

El documental se posiciona como una pieza audiovisual clave para comprender no sólo el impacto humano y urbano de las crecidas del río Luján, sino también el entramado institucional que permitió el avance de obras de infraestructura largamente postergadas. A lo largo del film, se percibe una narrativa que entrelaza dolor, lucha y resiliencia, con un enfoque en el trabajo colectivo como herramienta de transformación social.

Por su parte, las imágenes y el montaje logran transmitir con fuerza los contrastes entre el pasado reciente de catástrofes naturales y un presente marcado por la ejecución de obras hidráulicas de gran escala. El tono sobrio pero esperanzador del documental encuentra eco en el testimonio de funcionarios, técnicos y vecinos que apuestan por un futuro menos vulnerable para la comunidad lujanense.

Con esta producción, Luján no solo recupera su memoria colectiva, sino que también reafirma su compromiso con la prevención y la adaptación al cambio climático. “Crónicas de un río que nunca duerme” se convierte así en un documento indispensable para entender una de las problemáticas más profundas del territorio, desde una mirada que conjuga sensibilidad, rigor y compromiso.

El documental se puede ver completo y de forma gratuita en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=KZYw37HDMU0

Publicado el martes 13 de enero de 2026