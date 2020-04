La Pascua y una historia que se repite

Hola gente linda, hoy quiero contarles acerca de las pascuas. Para eso necesito remontarlos a la historia. La pascua es una fiesta que nació hace unos 3.500 años. La historia nos relata acerca del pueblo judío que fue sometido bajo esclavitud por el imperio egipcio, durante unos 430 años.

En ese tiempo ocurrieron varios hechos importantes, uno de ellos fue una serie de plagas, y particularmente una, que le quitaba la vida a los mayores de cada casa, es decir a los primogénitos de cada una de las familias egipcias. Esto le hizo tomar a Faraón la decisión de darle la libertad al pueblo judío. Así comenzó la primera pascua de la historia.

Unos mil quinientos años después encontramos a este mismo pueblo, oprimido bajo otro gobierno de la época, en ese momento el gobierno romano, es ahí donde aparece “el parte aguas de la historia”. En esta ocasión no había una peste que se llevara a los mayores de la casa, pero sí, la profecía de alguien que debería estar sin mancha, sin maldad y sin pecados, que diera su vida por la humanidad entera, y no hay casualidad en esto, era el primogénito hijo de Dios. Era Jesús, el Cristo, nuestra pascua.

Jesús dijo: “Nadie me quita la vida, yo la doy por voluntad propia”, desde ese entonces Jesús es nuestra pascua y desde ese momento celebramos el sacrificio de aquel que dio su vida para darnos vida, aquel que venció la muerte y el pecado, resucitando al tercer día y dándonos vida eterna junto con él. Eso es lo que celebramos.

Dar la vida por nosotros

Hoy dos mil años después, el mundo se encuentra otra vez oprimido por este acontecimiento mundial que se vuelve a llevar a los mayores de la casa, como si la historia se volviera a repetir de tanto en tanto. Por eso te invito a que hoy más que nunca celebremos estas pascuas, adoremos a Jesús el salvador del mundo, el parte aguas de la historia, celebremos a aquel que dio su vida y pago el más alto precio por cada uno de nosotros.

El una vez más va a tener parte en la historia, en tú historia, dándote paz, esperanza y de su amor que derrotó al temor. Jesús dijo: “en la vida vas a tener dificultades pero confiad en mí, yo vencí incluso a la muerte”.

Así como hace dos mil años, hoy saldremos adelante una vez más y como siempre de la mano de Dios, Él ya dio “al mayor de la casa”, el primogénito de los hombres, a Jesús, nuestra pascua.

A modo de despedida, la palabra de Dios nos da esperanza:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. San Juan 3: 16-17.

Felices pascuas y te bendigo en el nombre de Jesús.

Nota: Las opiniones de este articulo son exclusiva responsabilidad del autor

Publicado el viernes 10 de abril de 2020