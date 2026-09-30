La Orquesta Municipal “El Ombú” festeja sus 19 años con un gran concierto

El espectáculo contará con la participación de los dos niveles de la orquesta: el Grupo de Cámara, formado por alumnos y alumnas avanzadas, y con la orquesta general, que incluye a todos los niveles de aprendizaje.

Además, habrá invitados especiales como el Ensamble Juvenil de Luján, dependiente de Coros y Orquestas de la Provincia; Martu Ferreyra, una joven cantante local; y Alejandro Vasto, profesor del Taller Municipal de Instrumentos Autóctonos junto a sus alumnos.

“En este ciclo de tanto trabajo pedagógico musical, poder compartir con la comunidad el repertorio de este año es una alegría. Tangos, valses, zambas, chacareras, rock nacional hacen a la identidad de Ombú. Orquestar la música de nuestro país, y conocer músicas de otras partes del mundo también nos hace crecer, y abrazar a la cultura como derecho y patrimonio vivo. La música nos une” señaló la Coordinadora de la Orquesta, Patricia Bisso.

Las entradas se pueden adquirir a través de la Boletería virtual del teatro https://teatrotrinidadguevara. com.ar, o de forma presencial en Rivadavia 1096, de lunes a sábados de 10 a 20 horas, o domingos y feriados dos horas antes de cada función.

La Orquesta “El Ombú” es un Proyecto Educativo Municipal, del que participan chicos y chicas de entre 7 y 21 años, que eligen un instrumento orquestal y aprenden colectivamente sobre técnica instrumental y lenguaje musical.

La orquesta también cuenta con el apoyo del Programa de Becas Martha Argerich, en el que alumnos y alumnas avanzados y mayores de 18 años, se capacitan para ser docentes de orquestas.

“Hoy el equipo docente de El Ombú cuenta con tres profesores que se iniciaron en nuestra orquesta. Es una alegría poder formar músicos orquestales en Luján, a través de políticas públicas gratuitas. Este proyecto también cuenta con el apoyo del programa de Coros y orquestas bonaerenses que nos ayuda con instrumentos, y la Asociación de Familias de Orquesta El Ombú, vital para la tarea cotidiana de meriendas y organización de conciertos ” expresó el Director de Culturas, Federico Aime.

En ese sentido, lo recaudado con las entradas de este concierto será destinado a la Asociación Civil Familias de Orquesta El Ombú, para la compra de cuerdas, reparación de instrumentos y demás.