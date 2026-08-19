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La Noche de las Burgers vuelve a Luján

Está semana

Jueves 20



Publicado el martes 18 de agosto de 2026


El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la tercera edición de la Noche de las Burgers, que se realizará este jueves 20 de agosto en los principales locales gastronómicos de nuestra ciudad, con grandes descuentos y novedades.

En ese sentido, las promociones serán las siguientes:

2×1: Tropel Bar de la Fábrica (Rawson 1050), Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez), Viejo Cultivo (Francia 634), Game of Burgers (Vélez Sarsfield 475), ¼ de Milla (9 de Julio 798), La Favorita (Güemes 1256), Ignitus (Ceres & Irigoyen –Carlos Keen-) y Alquimia (Juan XXIII 889 -Olivera-).

50% off: La Farola de Luján (Shopping Luján Walk).

40% off: Ananá (Mitre 753).

30% off: Ffont (San Martín 398), Birrón Bar (Alsina 944), Chila Burgers (Avellaneda 890), Jacksburgers (@jacksburger_lujan), Pizzaioli (Lorenzo Casey 577), Clash Burgers (@clashburgers_) y Rosty Burgers (Rivadavia 931).

4×3: Flama (Mitre 670) y Chila Burgers (@chila.burgers).

Para más información sobre métodos de pago y servicios de delivery o take away, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján a través del instagram @elegilujan

Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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