La Noche de las Burgers vuelve a Luján

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)



El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la tercera edición de la Noche de las Burgers, que se realizará este jueves 20 de agosto en los principales locales gastronómicos de nuestra ciudad, con grandes descuentos y novedades.



En ese sentido, las promociones serán las siguientes:



2×1: Tropel Bar de la Fábrica (Rawson 1050), Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez), Viejo Cultivo (Francia 634), Game of Burgers (Vélez Sarsfield 475), ¼ de Milla (9 de Julio 798), La Favorita (Güemes 1256), Ignitus (Ceres & Irigoyen –Carlos Keen-) y Alquimia (Juan XXIII 889 -Olivera-).



50% off: La Farola de Luján (Shopping Luján Walk).



40% off: Ananá (Mitre 753).



30% off: Ffont (San Martín 398), Birrón Bar (Alsina 944), Chila Burgers (Avellaneda 890), Jacksburgers (@jacksburger_lujan), Pizzaioli (Lorenzo Casey 577), Clash Burgers (@clashburgers_) y Rosty Burgers (Rivadavia 931).



4×3: Flama (Mitre 670) y Chila Burgers (@chila.burgers).



Para más información sobre métodos de pago y servicios de delivery o take away, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján a través del instagram @elegilujan

Publicado el martes 18 de agosto de 2026