“La Misma” de Nina Ferrari llega al Trinidad Guevara
Generos
Con entrada gratuita.
En el marco de las actividades conmemorativas por el “Ni una Menos”, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una propuesta de reflexión y sensibilización sobre la violencia hacia mujeres y diversidades, a través de la presentación de la obra de teatro “La Misma”, de Nina Ferrari.
Con entrada libre y gratuita, la presentación se realizará el próximo jueves 4 de junio a las 20 horas, en el Teatro Trinidad Guevara.
La obra propone sumergirse en el mundo femenino, donde los límites de lo onírico, lo metafísico y lo real se diluyen. “La Misma” refleja todas las injusticias y violencias que viven las mujeres producto de la profunda desigualdad que aún hoy existe entre los géneros, desde el acoso callejero, la explotación laboral y las dificultades de maternar. Mujer, hija, hermana, madre, amante, amiga, compañera, creyente; todas muestran sus cicatrices y reviven sus historias, que son a la vez “la Misma”.
Con dramaturgia y dirección a cargo de Nina Ferrari y producción técnica de Marcelo Rudy y Facundo Amestoy, la obra es interpretada por Gabriela Acosta Navarro, María José Arregui, Mariela Campanoni, Laura Freire, Karina Mattalone y Mónica Triviño.
La obra está destinada a personas mayores de 16 años. Grupos de estudiantes, organizaciones o instituciones pueden reservar su lugar enviando un mensaje de Whatsapp al teléfono 2323 210504.
La presentación es una iniciativa de la Dirección de Géneros y Diversidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Publicado el viernes 29 de mayo de 2026