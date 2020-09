La Ministra de las Mujeres firmó convenio en Luján

la Municipalidad de Luján informó que la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta, visitó nuestra ciudad este jueves para suscribir un convenio marco con el Municipio, con el objetivo de fortalecer las políticas de género y diversidad.

La Ministra fue recibida en el Museo de Bellas Artes por el Intendente Leonardo Boto, donde firmaron un convenio de asistencia y cooperación y avanzaron en el proyecto de fortalecimiento de la Dirección de Géneros y Diversidad del Municipio de Luján a través del Programa Generar.

“En materia de Género las políticas locales, provinciales y nacionales, acumulan, no compiten. Sabemos que ante una situación de violencia de género, con los recursos materiales no alcanza, y se necesita acompañar también con otros recursos que son simbólicos, y que desde Nación no hay forma que lleguemos a abarcar. Ese acompañamiento hoy lo hacen las áreas de género, de salud, de niñez, de desarrollo; y por ello es tan importante fortalecer a los municipios”, destacó la Ministra Gomez Alcorta.

El proyecto local tiene como objetivo generar un mejor abordaje de los derechos de las personas LGTBIQ+ en nuestro distrito. Para ello, se propone la formación sobre perspectiva de géneros y diversidad sexual para el personal sanitario y profesionales de distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano en general, y de la Dirección de Géneros y Diversidad en particular.

Además, dispone recursos y materiales para la promoción de derechos que acompañen el objetivo primordial de un Luján sin violencia y con derechos para todos sus ciudadanos.

En la presentación, la Secretaria de Desarrollo Humano, María Eva Rey, detalló: “Proyectamos constituir un espacio que trabaje sobre diversidad en nuestra ciudad, pensándolo no solo como un consultorio saludable, sino también como un instrumento de abordaje, ubicado en los márgenes, en una zona muy vulnerable; el cual trabajará de manera integral en coordinación con las áreas de salud del Municipio”.

A través del convenio marco celebrado no solo garantizará la concreción de este primer plan, sino también de futuros proyectos. En ese sentido, la Directora de Géneros y Diversidad, Mariana Sierra, afirmó: “Este acuerdo nos da la posibilidad de seguir articulando políticas públicas. La presencia del Ministerio en esta tarea es de vital importancia para la garantía de derechos”.

El acto contó con la presencia de la Jefa de Gabinete del Ministerio, Lara Gonzalez Carvajal; la Subsecretaría de Políticas de Formación, Investigación y Políticas Culturales, Diana Broggi; la Secretaría de Salud, Mariana Girón; la Directora de Niñez y Adolescencia, Soledad Alvarado; la Subdirectora de Discapacidad, Analía Suárez y las concejales Carolina Francia y Agustina Torres.

Transcurrida esta instancia, la Ministra realizó un recorrido por el Barrio San Jorge, donde visitó la Sociedad de Fomento y dialogó con las referentas comunitarias del espacio.

“Recién ahora el Estado se hace cargo de su obligación, pero lo cierto es que quienes han llevado siempre adelante las primera barreras de contención, de asistencia, han sido siempre las compañeras que están en los barrios. Donde no llega la función pública, llega la militancia. Hoy contamos además con una cantidad de posibilidades, que tienen que ser cada vez más, de contacto entre ellas y el Ministerio”, sostuvo la Ministra.

Asimismo, en la plaza del barrio se reunió con representantes de las organizaciones sociales que trabajan en la zona, para hacer un balance sobre las tareas que asumen diariamente y proyectar nuevos avances en el abordaje territorial de las problemáticas de género.

Durante el encuentro, la Ministra destacó la jerarquización del Ministerio de Mujeres, lo cual implica que hoy tenga 22.75 veces más presupuesto que el que tenía el Instituto de Mujeres. “Esto nos permite que podamos articular con los Municipios para que, en el mediano plazo, se evidencie un impacto en la disminución de las tasas de femicidios. Se trata de una decisión política, motorizada por la lucha y la conquista del movimiento de mujeres en nuestro país, por eso es tan importante que hoy estén presentes las compañeras de las organizaciones sociales, que son quienes sostienen esas peleas, para ir por más”, expresó.

Participaron de la reunión organizaciones sociales como Mala Junta – Vamos, el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) y la Asociación Civil Cuerpos Propios.

