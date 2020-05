La Mesa de Trabajo logró igualdad con las grandes cadenas comerciales

Los Comerciantes de Luján, representados por la Mesa de Trabajo, informaron a Luján en línea, que el 12 de Mayo, se presentó ante el Municipio una nota en la que plantearon la crítica situación por la que atraviesa el Sector Comercial de nuestra Ciudad.En tal sentido, describieron la realidad que se vive desde el comienzo de la cuarentena, donde la venta presencial no es posible para los rubros que comercializan productos no esenciales, autorizándose tan solamente la venta on line a partir de fines del mes de abril.»Esta situación, se ve agravada por la situación de crisis generalizada y, a la vez, porque los Supermercados y grandes cadenas pudieron seguir comercializando todos sus productos, sin discriminar esenciales de no esenciales, lo que implica a todas luces, una competencia desleal» indicaron.»En este entendimiento y consenso generalizado logrado por la referida Mesa de Trabajo, se presentó la nota precedentemente indicada, a los fines que el Intendente acompañe a paliar la situación descripta, realizando las gestiones necesarias para lograr una equidad entre los Supermercados y Grandes Cadenas y el Sector Comercial de la Ciudad de Luján» manifestaron.»Finalmente, tal como lo muestran las fotografías, esto se pudo lograr y genera cierta confianza en la gestión y un equilibrio razonable para todas las partes».»Se destaca que esta es una de las tantas gestiones que viene realizando esta Mesa de Trabajo, apostando al esfuerzo mancomunado para lograr el bien común de todo el sector comercial de la Ciudad de Luján» finalizaron.

Publicado el jueves 28 de mayo de 2020