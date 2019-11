La marcha del orgullo gay marchó por Luján

Ayer viernes por la tarde la marcha del orgullo gay marchó por las calles de Luján. Fue desde la Municipalidad, pasando por la Basílica hasta la Comisaría. Los pedidos, denuncias y reclamos.

Denunciamos violencia policial hacia compañeres trans y travestis. La criminalización en forma de contravenciones y persecución no debe tener espacio en ninguna parte del territorio nacional.

Decimos basta de travesticidios y transcidios sociales, que condena a les compañero/a/s a una expectativa de vida que pocas veces supera los 40 años de edad. La invisibilización social, el bloqueo a la salud pública y la precarización laboral también les mata silenciosamente.

Denunciamos faltante de medicación y reactivos virales para personas que conviven con el virus de VIH.

Denunciamos faltantes de misoprostol y el no cumplimiento de la Ley de Interrupción Legal del embarazo en Luján. Los varones trans también abortan.

Denunciamos faltante de hormonas y perspectiva de profesionales que trabajen en tratamientos de hormonización para personas trans en nuestra ciudad. La suspensión repentina de los tratamientos coloca en riesgo de vida a nuestres compañeres.

Exigimos mayor presupuesto para la educación y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos de establecimientos públicos y privados.

Exigimos la total implementación de la Ley de Identidad de Género.

Exigimos la adhesión urgente de este municipio, a la Ley provincial de Cupo Laboral Diana Sacayán para personas trans, travestis y no binaries.

Denunciamos que la subdirección de género lujanense solo recibe y brinda acompañamiento a mujeres cis-hetero, excluyendo a lesbianas, mujeres trans y travestis. Esta situación mantiene a les compañeres en riesgo frente a la violencia patriarcal que esta presente entre disidencias. Exigimos la creación de un ente estatal que aborde las problemáticas específicas de lesbianas, trans y travestis.

Exigimos capacitación para funcionarios públicos y empleada/o/s estatales con perspectiva en diversidad. Reclamamos la ampliación de la Ley Micaela, para la formación de todo el personal del estado.

Marchamos por el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género que obliga a que nos llamen con el nombre que elegimos y la identidad con la que nos autopercibimos, aún no habiendo obtenido el DNI que lo acredite.

Basta de trans-travesti-lesbo-bi-homo odio. Queremos caminar tranquiles por las calles sin que nos criminalicen. Nuestros besos, nuestros cuerpos y nuestra expresión de género no son delitos.

Repudiamos y exigimos que se revea el fallo lesbo-odiante que condenó a un año de prisión a Mariana Gómez, que fue a juicio luego de besarse con su compañera en la estación de Constitución.

Exigimos la absolución para la compañera Higui Analía de Jesús, que se encuentra esperando el juicio que buscará condenarla por defenderse de una patota de abusadores en el conurbano bonaerense.

LO QUE NO NOMBRAMOS NO EXISTE.

Al closet no volvemos más!

Existimos porque estamos resistiendo.

