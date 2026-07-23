La Libertad Avanza impulsa cobrar Salud y Universidad a extranjeros no residentes

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Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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Un proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone arancelar la atención médica programada y los estudios en Universidades provinciales para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

La iniciativa alcanza a personas con residencia temporaria, transitoria, precaria o que no tengan regularizada su situación migratoria. En materia sanitaria, establece que para acceder a prestaciones médicas programadas deberán contar con un seguro de salud, una cobertura de un tercero o abonar el arancel correspondiente.

El proyecto aclara que las urgencias, las enfermedades transmisibles y los planes de vacunación continuarán siendo gratuitos, al considerarse prestaciones esenciales por razones de salud pública.

Además, prevé que los recursos obtenidos por el cobro de las prestaciones médicas sean destinados al Fondo Provincial de Salud, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario bonaerense.

En el ámbito educativo, la propuesta establece que los extranjeros sin residencia permanente que cursen carreras de grado en Universidades provinciales deberán pagar una retribución. Cada institución será la encargada de definir la modalidad de aplicación y el monto de los aranceles.

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026