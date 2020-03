La Juventud Radical repudió el incumplimiento de la cuarentena por parte de la Concejal Agustina Torres

La juventud radical repudió que Agustina Torres, concejal del Frente de Todos, no respetó la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional y acompañada por el Gobierno provincial y local y estuvo pintando un refugio por la conmemoración de un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Es importante aclarar que la Concejal Torres forma parte del Comité de Crisis que se realizó por el avance del coronavirus.

“Ningún virus ni prevención falopa me va a impedir saludar, besuquear, abrazar, si no hay amor, que no haya nada”, escribió en su cuenta de Facebook el 13 de marzo la edil, además enfermera.

Fue el Intendente Leonardo Boto, quien comparte espacio político con la Concejal Torres quien dijo que será inflexible con quien incumpla el aislamiento obligatorio impulsado por el Gobierno Nacional. Por eso, le solicitamos al intendnete que lleve adelante las medidas correspondientes debido al accionar de la Concejal.

Publicado el martes 24 de marzo de 2020