La justicia Federal intimó al gobierno en la causa Universidades

Publicado el martes 22 de septiembre de 2026

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La Justicia Federal volvió a señalar que el Estado Nacional no cumplió de manera total con la medida cautelar vigente en el marco de la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 resolvió intimar al Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, a dar efectivo cumplimiento a la medida cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada día de demora.

La resolución, firmada por el juez federal Martín Cormick, establece expresamente que la medida cautelar dictada anteriormente se encuentra firme y que, a la fecha, su cumplimiento continúa siendo incompleto.

Desde la FATUN reafirmamos que la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse y que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores NODOCENTES, de la comunidad universitaria y de nuestras Universidades Nacionales no pueden quedar sujetos a decisiones discrecionales.

La defensa de la Universidad Pública también se construye haciendo valer las leyes y las resoluciones de la Justicia.

Unidad, Solidaridad y Organización.

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Fuente ATUNLU.

Publicado el martes 22 de septiembre de 2026