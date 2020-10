La Inspectora Nora Arriaga, aseguró que los estudiantes de la ciudad no podrán volver a las aulas

La Inspectora Jefa Distrital de Educación, Nora Arriaga, se refirió a la situación de la educación en la ciudad y explicó que Luján se encuentra en la región sanitaria séptima dentro del AMBA, por lo que se encuentra en una zona un poco más complicada con respecto a los distritos donde van a comenzar o comenzarían las clases presenciales. «En Luján lo más probable es que este año no se comiencen las clases presenciales, lo que sí se pone en práctica un programa denominado Atención a las Trayectorias y Revinculación donde se inscribieron los alumnos de 3° y 4° año de educación superior para poder ser tutores de una cantidad aproximada de 6 alumnas, los cuales no han tenido vinculación con la escuela por más de un mes. O las trayectorias educativas de este año fueron más esporádicas, las conexiones con la escuela por lo tanto le faltaría realizar actividades para alcanzar los contenidos prioritarios», detalló la Inspectora.

-Sextos grados y sextos años:

En cuanto a la posibilidad de la vuelta a clases presenciales de los alumnos de estos niveles, aseguró que Luján continúa estando en la categoría de «riesgo alto» por la transmisión comunitaria del virus. «Esta propuesta de diez chicos, esporádicamente, y no todos los días, es para la zona de riesgo medio», por lo que Luján quedaría afuera de la posibilidad de vuelta a clases presenciales de estos estudiantes».

En cuanto al cierre del año, explicó que la semana pasada llegaron dos documentos: uno de currículum prioritario de los contenidos que deberían alcanzar cada estudiante por área, y otro que habla de la evaluación y la promoción de los alumnos. «Se ha pensado desde la Dirección General de Escuelas, como sería la promoción, sobre todo en todos los alumnos pero la mirada está en sexto años y séptimos años de secundaria», manifestó y señaló que se está pensando en que pueda extenderse el ciclo 2020 hasta abril 2021, por lo que aseguró que quienes hayan cumplido con lo solicitado por los docentes terminarían el ciclo lectivo 2020 a término.

«Los alumnos que tienen que recuperar algunos contenidos, pueden terminar en diciembre porque en octubre al 15 de diciembre se pone en juego este programa ATR (Atención a las Trayectorias y Re vinculación)», aseguró. En cuanto al ciclo lectivo 2021, dijo que todo dependerá como se vayan dando los casos, y advirtió que nadie lo sabe por ahora. En ese sentido, en caso de una vuelta a clase presenciales, garantizó que se continuaría con ambas modalidades: lo virtual y presencial. En ese marco, descartó una vuelta a la normalidad en lo inmediato, para que eso suceda debería haber cero contagios.

– Trabajo docente desde la virtualidad:

«Fue un gran esfuerzo trabajar desde la virtualidad y la no presencialidad, que lo fuimos aprendiendo día a día porque fue un año atípico y sorpresivo. Una pandemia que fue bastante abrupta al llegar al país y fue sorpresivo. Desde el principio se pusieron en juego un montón de estrategias, primero desde la virtualidad, con WhatsApp, con zoom y otras plataformas. Después se tuvo en cuenta los cuadernillos, inmediatamente la provincia y nación dio respuesta con los cuadernillos de actividades, hubo muchas estrategias. También hubo celulares que podían dar datos móviles a las escuelas que no tenían conectividad para poder trabajar los docentes y alumnos desde su hogar», puntualizó Arriaga.

–Mensaje final:

Desde su lugar, opinó y argumentó que no se trató de un año perdido, que tuvo mucho esfuerzo y trabajo de todos los docentes como así también de los adultos de cada hogar. «La idea no es regalar una nota, porque de hecho no se califica con una nota este año, es un informe narrativo y cualitativo. Y que el que cumplió tenga merecido terminar a tiempo el ciclo escolar y el que no cumplió tendrá que recuperar y poder promocionar y que desde la escuela se garanticen los contenidos», finalizó.

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2020