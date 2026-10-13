La inflación de septiembre se conocerá hoy con una leve aceleración

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Publicado el martes 13 de octubre de 2026

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el índice de inflación de septiembre, que según las estimaciones privadas habría registrado una leve aceleración respecto del 1,7% de agosto.

El incremento de los precios de los alimentos aparece entre los principales factores que habrían impulsado la suba. Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre, una décima por encima del mes anterior.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de consultoras y entidades financieras, estimó que la inflación nacional se ubicaría en torno al 1,9%. Sin embargo, algunas consultoras no descartan que el índice supere el 2%.

El dato será clave para determinar si la inflación logra mantenerse por debajo de ese umbral, algo que ocurrió únicamente en junio y agosto durante 2026.

Para el cierre del año, las proyecciones del REM anticipan una inflación acumulada de entre el 30% y el 30,3%. De confirmarse esas estimaciones, el índice se ubicaría apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025.

De esta manera, la evolución de los precios continúa bajo la atención del mercado, mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su objetivo de reducir la inflación mensual

Publicado el martes 13 de octubre de 2026