“La Granja, el Recital” llega al Teatro Trinidad Guevara con una propuesta para toda la familia

Publicado el martes 23 de junio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El espectáculo infantil “La Granja, el Recital” se presentará en la ciudad de Luján el próximo sábado 25 de julio a las 16 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, ubicado en Rivadavia 1096.

La propuesta está destinada a los más pequeños y sus familias, con un show que reúne música, canciones y los personajes más queridos de la granja en una puesta en escena llena de color y diversión.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de “El Monito Punch y su Peluche”, uno de los invitados destacados de la jornada.

Desde la organización invitan a disfrutar de una tarde de entretenimiento pensada para toda la familia, con personajes, juegos y momentos musicales que prometen hacer cantar y bailar a chicos y grandes.

La función se realizará el sábado 25 de julio a las 16, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara de Luján.

Publicado el martes 23 de junio de 2026