Martes 23 de junio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 12°C
  • H: 46%
  • P: 1015
  • V: Oste Sudoeste

“La Granja, el Recital” llega al Teatro Trinidad Guevara con una propuesta para toda la familia

En el teatro Trinidad Guevara.



Publicado el martes 23 de junio de 2026

El espectáculo infantil “La Granja, el Recital” se presentará en la ciudad de Luján el próximo sábado 25 de julio a las 16 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, ubicado en Rivadavia 1096.

La propuesta está destinada a los más pequeños y sus familias, con un show que reúne música, canciones y los personajes más queridos de la granja en una puesta en escena llena de color y diversión.

Además, el espectáculo contará con la participación especial de “El Monito Punch y su Peluche”, uno de los invitados destacados de la jornada.

Desde la organización invitan a disfrutar de una tarde de entretenimiento pensada para toda la familia, con personajes, juegos y momentos musicales que prometen hacer cantar y bailar a chicos y grandes.

La función se realizará el sábado 25 de julio a las 16, en el Teatro Municipal Trinidad Guevara de Luján.

Publicado el martes 23 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.