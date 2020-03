La Galería Bar abierta sólo para delivery

La Galeria Bar informó que ante este caso que nos afecta como comunidad decidimos preservar y resguardar la salud de todos y tomar las medidas preventivas necesarias tan como las autoridades lo indican.La buena noticia es que nuestra cocina y nuestra barra continúan abiertas .

Con las modalidades Delivery y Take Away podes disfrutar de todos nuestros productos en casa.Las puertas del bar permanecerán abiertas pero solo para el Take Away ( retirar pedidos ) y podes hacerlos al 2323 671162.

La Galeria Bar San Martin 648.

Publicado el miércoles 18 de marzo de 2020