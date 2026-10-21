La FEB convocó a un paro docente pese al acuerdo salarial

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La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) quedó en el centro de las críticas tras rechazar la oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof y anunciar un paro docente de 48 horas, pese a que los otros cuatro gremios del sector aceptaron la propuesta.

AMET, SADOP, Suteba y Udocba aprobaron el aumento del 6%, dividido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre, lo que permitió avanzar con el acuerdo paritario para los docentes bonaerenses.

La decisión de la FEB, conducida por Liliana Olivera, abrió un debate sobre la oportunidad de la medida de fuerza, ya que la organización fue la única que rechazó la oferta y resolvió avanzar con una protesta.

Desde el sindicato argumentaron que el incremento salarial resulta insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. La medida fue aprobada por amplia mayoría durante un Congreso Extraordinario, luego de analizar los mandatos de las bases.

Publicado el martes 20 de octubre de 2026