La Etapa Final de los Juegos Bonaerense contará con más de 100 lujanenses

La Municipalidad de Luján informó que la etapa Final de los Juegos Bonaerenses tendrá lugar del 28 de octubre al 2 de noviembre en la emblemática ciudad de Mar del Plata. La competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires contará con la participación de más de 100 lujanenses.

Los participantes debieron pasar por tres instancias (Local, Regional e Interregional) para finalmente llegar a la Final Provincial. La delegación lujanense se dirigirá a la ciudad balnearia para cosechar nuevas medallas.

“En un contexto donde peligraba la realización de esta competencia tan importante, seguimos acompañando a nuestros jóvenes y personas mayores para que cada uno de ellos pueda demostrar lo aprendido a lo largo de toda su carrera. Les deseamos el mayor de los éxitos y los esperamos con los brazos abiertos para celebrar hasta donde han llegado”, sostuvo el Intendente, Leonardo Boto.

En este sentido, 73 personas de diversas edades participarán de las siguientes disciplinas deportivas: Acuatlón, Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, Canotaje, Gimnasia Artística, Hockey, Natación, Pádel, Patinaje y Pelota.

Mientras que las Personas con Discapacidad buscarán una medalla en los siguientes deportes: Bonaerenses en Carrera, Atletismo, Boccia, Natación, Tenis de Mesa y Parabadminton.

En lo que a Personas Mayores refieren, 25 de ellos competirán en las siguientes actividades: Truco Intergeneracional, Truco Mixto, Mus, Paddle Femenino, Fútbol Tenis, Pentatlón, Sapo Femenino, Tenis de Mesa, Bonaerenses en Carrera, y Natación.

Por último, 8 lujanenses clasificaron en las siguientes disciplinas culturales: Pintura PCD, Malambo (sub 18), Stand Up, Arte Circense, Plato Principal (sub 15, sub 18) y Postre (sub 15).

La coordinación local de la instancia Final Provincial es llevada a cabo por la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Culturas y Turismo.

Publicado el lunes 14 de octubre de 2024