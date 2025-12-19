La Escuela Municipal de Básquet Luján subió al podio con dos equipos

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que finalizó el Torneo Clausura de la Liga Municipal de Básquet de Moreno, y la Escuela Municipal de Básquet logró traer dos medallas por la participación destacada de sus dos equipos: Luján Celeste y Luján Azul. La competencia contó con la participación de 45 equipos y fue dividida en zonas A, B y C.

El torneo se desarrolló los días sábados y domingos. Los primeros cuatro equipos de cada zona clasificaron a la instancia de play off. Luján Celeste fue partícipe de la zona B y, tras intensos enfrentamientos, se coronó con el primer puesto. Mientras que Luján Azul, en la zona C, levantó la copa del tercer puesto.

“Para nosotros es una forma de coronar un trabajo realizado a lo largo de estos casi 4 años de proyecto, de una Escuela Municipal que busca trascender en el tiempo y centrarse en la formación del básquet competitivo sin dejar de lado aquellos valores y principios que caracterizan al programa. Sabemos que el futuro es inmenso, este proyecto no tiene techo. Los profesionales que están a cargo de la escuela continúan capacitándose y potenciando sus saberes para brindarles las mejores herramientas a cada uno de los jugadores”, destacó la Coordinadora de la Escuela Municipal de Básquet, Florencia Adorno.

Cabe destacar que el equipo campeón será representante de la Liga de Moreno en la gran final del día 23 de diciembre, en el Club Defensores de dicha localidad, contra los campeones de la Liga de Merlo.

“Entendemos el privilegio y la responsabilidad de conducir una escuela de más de cien niños, adolescentes y adultos, y estamos comprometidos con seguir sumando experiencias enriquecedoras para todos”, finalizó la coordinadora.

Publicado el viernes 19 de diciembre de 2025