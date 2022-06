La Escuela de Manejo Cruz de San Andrés dictará cursos de manejo seguro

Con la convicción de seguir profesionalizando nuestra práctica de enseñanza en torno a la conducción de vehículos de forma responsable, hemos incorporado recientemente cursos de formación para quienes estén interesados en conducir motos de manera responsable y segura. Para ello, nos hemos capacitado con los mejores profesionales en la temática contando con la habilitación y certificación para llevar a cabo esta nueva labor.

El curso estará destinado a todas las personas que estén interesadas en conducir motos y que aún no cuenten con licencia de conducir. Además estamos en conocimiento que en ocasiones, el o la alumna no cuenta con los insumos y elementos propicios que le aseguren una protección integral, en ese caso, el personal de la Escuela de Manejo le proveerá de tales elementos (codera, rodillera, guantes, cascos, etc). Es importante aclarar que para quienes aún no cuenten con el ciclomotor o la moto, se les brindará la posibilidad de acceder a una para las prácticas de las clases iniciales. Las clases prácticas se desarrollarán en el Paseo Calelián (ubicado en calle Mitre y Padre Salvaire), espacio que garantiza un lugar seguro en cuanto a sus instalaciones.

Si estas interesado o interesada, te avisamos que ya está abierta la inscripción para los cursos que se iniciarán en el mes de julio. Podés acercarte personalmente a nuestra oficina ubicada en la calle Alte. Brown 583 o hacerlo a través de nuestra línea telefónica 2323 434524 o al Cel/WhatsApp 2323 608955.

Te estamos esperando.

Publicado el miércoles 22 de junio de 2022

Date test: 2022-06-22T06:06:23Z

Modificado: 2022-06-22