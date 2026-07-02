La Escuela de Arte «José Pipo Ferrari» vuelve al teatro Trinidad Guevara con una nueva edición de «Somos Música»
desde las 19
Hoy jueves.
La Escuela de Arte «José ‘Pipo’ Ferrari» realizará este jueves 2 de julio, desde las 19, la segunda edición de «Somos Música. Escuela de Arte en Concierto», una propuesta que reunirá a estudiantes de la institución en el escenario del Teatro Municipal Trinidad Guevara.
La presentación será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada, e incluirá un amplio repertorio que abarcará géneros como tango, folklore, jazz, rock nacional y bossa nova, entre otras expresiones de la música popular.
El espectáculo tendrá como protagonistas a alumnos de la Formación Básica (FOBA) y del Profesorado en Música con orientación en Instrumento de Música Popular, quienes compartirán con el público el trabajo artístico y académico que desarrollan durante su formación.
La iniciativa busca mostrar la producción musical de los futuros docentes e intérpretes, además de acercar a la comunidad una propuesta cultural abierta a toda la familia.
El concierto se desarrollará en el Teatro Municipal Trinidad Guevara y no será necesario retirar entradas con anticipación, ya que el ingreso será libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.
Si querés un título con mayor impacto para la web, una buena alternativa es: «Noche de tango, folklore, jazz y rock: la Escuela de Arte presenta una nueva edición de ‘Somos Música'».
Publicado el jueves 2 de julio de 2026