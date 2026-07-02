La Escuela de Arte «José Pipo Ferrari» vuelve al teatro Trinidad Guevara con una nueva edición de «Somos Música»

Publicado el jueves 2 de julio de 2026

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La Escuela de Arte «José ‘Pipo’ Ferrari» realizará este jueves 2 de julio, desde las 19, la segunda edición de «Somos Música. Escuela de Arte en Concierto», una propuesta que reunirá a estudiantes de la institución en el escenario del Teatro Municipal Trinidad Guevara.

La presentación será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada, e incluirá un amplio repertorio que abarcará géneros como tango, folklore, jazz, rock nacional y bossa nova, entre otras expresiones de la música popular.

El espectáculo tendrá como protagonistas a alumnos de la Formación Básica (FOBA) y del Profesorado en Música con orientación en Instrumento de Música Popular, quienes compartirán con el público el trabajo artístico y académico que desarrollan durante su formación.

La iniciativa busca mostrar la producción musical de los futuros docentes e intérpretes, además de acercar a la comunidad una propuesta cultural abierta a toda la familia.

El concierto se desarrollará en el Teatro Municipal Trinidad Guevara y no será necesario retirar entradas con anticipación, ya que el ingreso será libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.

Si querés un título con mayor impacto para la web, una buena alternativa es: «Noche de tango, folklore, jazz y rock: la Escuela de Arte presenta una nueva edición de ‘Somos Música'».

Publicado el jueves 2 de julio de 2026