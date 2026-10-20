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La Cooperativa Eléctrica anunció un corte de luz en dos barrios

MIERCOLES 7:30 A 11

Estará afectando el servicio eléctrico en sectores de los barrios. Conocé más.



Publicado el martes 20 de octubre de 2026

La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que este miércoles 21 de octubre, de 7.30 a 11, estará afectando el servicio eléctrico en sectores de los barrios Hostería San Antonio y Villa Odilia.

La interrupción se debe a los trabajos de vinculación de un nuevo puesto de transformación y al mantenimiento de la línea de media tensión.

Publicado el martes 20 de octubre de 2026

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