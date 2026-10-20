La Cooperativa Eléctrica anunció un corte de luz en dos barrios
MIERCOLES 7:30 A 11
Estará afectando el servicio eléctrico en sectores de los barrios. Conocé más.
La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que este miércoles 21 de octubre, de 7.30 a 11, estará afectando el servicio eléctrico en sectores de los barrios Hostería San Antonio y Villa Odilia.
La interrupción se debe a los trabajos de vinculación de un nuevo puesto de transformación y al mantenimiento de la línea de media tensión.
Publicado el martes 20 de octubre de 2026