

La Cooperativa 10 de Agosto entregó la casa número 89

Publicado el viernes 19 de diciembre de 2025

La Cooperativa de Vivienda y Consumo “10 de Agosto” Ltda. concretó la entrega de la vivienda número 89, reafirmando su compromiso con el acceso a la casa propia y con el derecho humano a una vivienda digna en la ciudad de Luján.

Con 15 años de trayectoria, la cooperativa desarrolla un modelo solidario basado en la ayuda mutua, la responsabilidad y el esfuerzo colectivo. Cada vivienda entregada representa seguridad, arraigo y la posibilidad de proyectar un futuro, demostrando que la organización cooperativa es una herramienta concreta para dar respuesta a una de las principales demandas sociales.

Desde la institución señalaron que “cada casa que se entrega es el resultado del compromiso de muchas familias que confían en el trabajo colectivo y en un proyecto que se sostiene en el tiempo”.

La Cooperativa 10 de Agosto se consolidó como un actor relevante de la economía social local, con un trabajo constante y sostenido que ya permitió que decenas de familias accedan a su vivienda propia. La entrega de la casa número 89 refleja ese camino recorrido y la continuidad de un proyecto que sigue creciendo.

Asimismo, la entidad informó que se encuentra abierto el Círculo 4, una nueva etapa que permite a más familias incorporarse al sistema cooperativo y comenzar el camino hacia la casa propia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del sitio web www.10deagosto.coop.ar, escribir a info@10deagosto.coop.ar
o contactarse telefónicamente al (02323) 272507 de lunes a viernes de 8 a 14 hs. También pueden encontrar a la cooperativa en su página web www.10deagosto.coop.ar y en redes sociales como Cooperativa 10 de Agosto.

