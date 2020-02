La Cooperadora del Hospital compró una nueva ambulancia

En la mañana del miércoles la Cooperadora del Hospital Nuestra Señora de Luján hizo entrega de un ambulancia cero kilómetro. Esta nueva adquisición para el nosocomio contribuye a una mejor respuesta ante emergencias médicas para todos los vecinos de la ciudad. Luján en línea dialogó con integrantes de la Comisión Directiva de la Cooperadora quienes destacaron que fue un objetivo que se habían propuesto y que pudieron lograr. Explicaron que en primera instancia compraron el vehículo y luego la mandaron a equipar con todos los recursos necesarios ante una urgencia. «Es una ambulancia de traslado, que tiene lo necesario», aseguraron.

El equipamiento salió alrededor de 900 mil pesos y la compra de la ambulancia fue de un millón 600 mil pesos. «Había tres modelos y compramos el más grande, porque nos aconsejaron», indicaron. Por lo que, dado el costo económico pero el valor a nivel salud aseguraron que fue una satisfacción muy importante.

Por otro lado, el Presidente de la Cooperadora Jorge Antonio Dapur, destacó que el año 2019 se realizó toda la red de gas. «Se hizo toda nueva la red de gas, entrando a todos los consultorios, todos los sectores. Ha sido una inversión muy grande que en aquél momento rondó en el millón de pesos», expresó Dapur. Además, comentó que se está realizando la reparación de todas las habitaciones del Hospital. «Eso nos está llevando 130-140 mil pesos para repararla, pero quedan perfectas», afirmó con entusiasmo.

Acto seguido, comentó que la mantención del resto de los vehículos se encuentra bajo la órbita de la Cooperadora también. Se trata de casi diez móviles. Además, señalaron que todos los estudios de alta complejidad o no, que el paciente no puede abonar los abona la Cooperadora del Hospital. «Estamos hablando de estudios no menores, a cuatro mil cinco pesos y son alrededor de no menos de cuatro por semana», indicaron.

Publicado el miércoles 19 de febrero de 2020