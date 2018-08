La comisión de relocalizaciones de familias inundadas elaboró un comunicado

Desde la “comisión de relocalizaciones de familias inundadas”, emitieron un comunicado ante la lentitud en la entrega de las viviendas. En la jornada del viernes habrá una reunión informativa entre el Departamento Ejecutivo y las familias inundadas, donde se prevé que les den fechas a cumplir para la entrega de las casas situadas en el barrio Santa Marta.

Anuncios sin sustento. Marchas y contramarchas de una historia angustiante.

Camino a Open Door desde la ciudad de Luján por la ruta 192 un flamante cartel anuncia la construcción de 88 viviendas en el barrio Santa Marta. Cuántas veces al pasar por ahí los transeúntes se preguntan por la veracidad de esa propaganda o si lo que se anuncia en forma rimbombante es lo que en realidad se está haciendo. Estamos más que en condiciones de afirmar que tanto el cartel como otros anuncios forman parte de “autobombos” proclamados por los gobiernos municipal y provincial vaciados de sustento en hechos y acciones.

¿Qué es lo que hay en realidad de la construcción de esas 88 viviendas?

Su respuesta nos lleva a desmentir el contenido del cartel de la ruta 192, pero más aún derribar mitos y promesas de funcionarios que no hacen más que truncar el derecho de vecinas y vecinos. Asimismo ¿Qué podemos esperar y cómo actuar en este contexto de brutal ajuste hacia el pueblo que lleva a cabo el Estado en sus diferentes niveles de gobierno? Pregunta que surge en un momento de mucha incertidumbre y angustia vividas por los vecinos que reclaman el derecho a una vida digna y por quienes los acompañamos en su lucha. Como Comisión Mixta de Control y Seguimiento por la Relocalizaciones queremos relatar algunos hechos que siguen denunciando el accionar de funcionarios insensibles ante las profundas problemáticas sociales vividas en nuestra ciudad.

¿Crónica de promesas y un incumplimiento anunciado?

El viernes 24/08/18, después de varios meses de silencio hacia la comunidad y promesas incumplidas anunciadas ante vecinos inundados, el gobierno municipal a través de los funcionarios Marcelo Gutiérrez (secretario de Obras Públicas) y Carlos Romero (director de Políticas Sociales) hará público el cronograma que pretende (esta vez) llevar adelante respecto del proceso de relocalizaciones. Dichos pasos a seguir son:

-Entrega de solo 30 viviendas a fin de septiembre. Es decir, que de las 88 que anunciaron se está entregando sólo un 34%. Las restantes 58 casas serían supuestamente finalizadas para marzo de 2019.

-Se mencionarán los criterios de selección de las familias en base a las 172 que quedaron fuera de la primera entrega.

-En el marco de la entrega de las viviendas de fines de septiembre se estaría firmando el convenio para construir las 84 casas que restan y finalizar el proceso de obras. Este proceso es totalmente inadecuado, ineficaz y poco comprometido con la situación de vulnerabilidad que viven las familias inundadas.

Recordemos que en el transcurso de 2018 varias familias volvieron a pasar por la traumática experiencia de la inundación en dos oportunidades, con solo un lapso de 15 días cada una. Las familias no quieren más promesas, ni fechas que se posponen a través de excusas que no hacen más que desnudar el poco trabajo y la desidia de quienes juraron defender los derechos de todas y todos los ciudadanos y en realidad no hacen más que privilegiar a una minoría.

Nosotros, vecinos y vecinas de Luján organizados en distintas instituciones decimos “Basta de usar a las familias inundadas como promesas de campaña”.

Publicado el jueves 23 de agosto de 2018