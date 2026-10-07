La Comedia Municipal estrena “Los martes orquídeas”

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El Municipio de Luján informó que invita a toda la comunidad a asistir al próximo estreno de la Comedia Municipal: “Los martes orquídeas”, que tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).

Como parte de los talleres Culturales del Municipio, la obra se presentará también los días 11, 16 y 17 de octubre, a las 20:30 horas. El precio de las entradas es de $20.000, y se pueden adquirir de forma presencial en la boletería del Teatro, de lunes a sábados de 10 a 20 horas, y domingos y feriados dos horas antes de cada función; o de forma virtual a través del siguiente link: https://teatrotrinidadguevara.com.ar

La comedia, llevada al cine en Hollywood, se centra en la vida de Elenita, la menor de cuatro hermanas, una joven tímida y romántica. Para intentar cambiar su carácter y crearle una ilusión, su padre le envía cada semana un ramo de orquídeas haciéndole creer que son de un oculto admirador.

Se trata de la versión teatral de Jorge Maestro, del famoso film que lanzó al estrellato a Mirtha Legrand. Con la dirección de Jorge Storani, la obra está protagonizada por Julia Ríos Velar, Lucio Larronde, Gustavo Gallesio, Julia Quevedo, Antonella Isola, Maria Del Pozo, Fiorella Varrenti, y Lucas Rodríguez.

La asistencia de dirección y el diseño de vestuario está a cargo de Ana Constantino, mientras que Markos Dorado es responsable de la técnica y Rina Gabe de la escenografía.

Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026