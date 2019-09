La candidata a diputada nacional por FIT, Nora Biaggio, estuvo en Lujan.

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Nora Biaggio, estuvo esta mañana en Luján.

«Una gran charla y muy interesante debate de las compañeras del Plenario de Trabajadoras de cara al 34° Encuentro de mujeres y disidencias» indicaron desde la organización.

Estuvo presente junto a las candidatas a concejales Viviana Figueroa y Karina Rey.

Tambien acompañaron la misma, Gaston Fernandez (Candidato a 1er concejal) y Patricio Grande (Candidato a diputado provincial).

«A organizarnos por estos reclamos» explicaron.

– Aborto legal ya. Consulta popular vinculante. Por una gran acción común de la ola verde por la separación de la iglesia del Estado. No a la devaluación de nuestro reclamo, legalización del aborto, no solo la despenalización. Fuera los funcionarios clericales de los hospitales.

– Trabajo genuino y salarios acordes a la canasta familiar.

– Extensión de licencias por maternidad y paternidad.

– Jardines de primera infancia en todos los lugares de trabajo.

– Plan de viviendas para las jefas de hogar a tasa 0.

– Jubilación para todas las mujeres. No al incremento de la edad jubilatoria.

– Por un Consejo Autónomo de Mujeres electo por las mujeres y con presupuesto estatal que ponga en pie todas las demandas de las mujeres en lucha.

– Abajo los pactos con el FMI. Ajustemos a los ajustadores.

Publicado el martes 24 de septiembre de 2019