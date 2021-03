La banda lujanense Granma se presenta en la Casa Ameghino

Continúa el ciclo cultural en el Museo Casa de Ameghino (Las Heras 466) y el día de mañana, viernes 5 de marzo, se presenta desde las 20 horas la banda Granma. Luján en Línea dialogó con Manuel Badano, cantante y guitarrista del quinteto musical.

«Venimos ensayando bastante. A mí, que soy bastante obsesivo, me gustaría un poquito más, pero por lo menos una vez por semana le venimos metiendo, acomodándonos con los horarios y creo que llegamos bien, estamos contentos con cómo viene sonando», comenzó.

Consultado por los integrantes de la banda, «Somos cinco: Javier Sanz en teclados y ocasionalmente en coros, Tomi Cepeda en guitarra y coros, Leo Churco en bajo, Fran Saavedra en batería y yo en guitarra y voz. Hace dos años estamos tocando juntos. Al principio éramos cuatro y hace uno y medio se sumó Javi. Teníamos otro bajista antes pero después se sumó Leo».

Video de su corte «Calaveras»:

Además se refirió al género musical, «Es como una gran mezcla de géneros. Lo podríamos clasificar como indie-rock, pero tiene mucho pop, un poco de punk, post punk revival de los 80’s y 90’s, enois… Pero sobre todo son canciones con cierta decoración estilística, que es el cúmulo de la música que escucho a diario».

«Hay influencias desde Los Ramones y The Strokes, hasta Charly García o Miranda. Hay temas pesados y fuerte, pero otras más suaves, electrónicos, con sintetizadores. Si bien se mantiene una línea estilística, no nos privamos de tocar lo que nos inspire», expresó sobre sus influencias musicales.

Y contó las sensaciones de volver al ruedo, «Estamos super contentos porque hace bastante que no tocamos. El 2020 nos tuvo muy parados. Recién volvimos a tocar en diciembre. Así que estamos super manijas. Aparte conocemos al resto de los artistas que comparten la fecha con nosotros. Así que se viene con todo, promete porque hay una cantidad y calidad de talento terrible, en el buen sentido».

«Si no me equivoco, ya se agotaron las entradas, porque la gente está igual que nosotros. Hace mucho que no hace nada, que no hay eventos y ahora que se venga esto en la casa Ameghino, quizás no es la solución a todos los problemas, pero por lo menos aporta un granito de arena en esto del encierro y las ganas de hacer cosas, ver gente y expresiones artísticas», finalizó Manuel Badano, de la banda Granma, en diálogo con este medio.

Publicado el jueves 4 de marzo de 2021