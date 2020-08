La artista lujanense Vanesa González presentó su disco en redes sociales

La artista lujanense Vanesa González presentó el pasado sábado su disco «Puro Zonko».

El lanzamiento se produjo mediante YouTube, Facebook y otras redes sociales. «Es un disco que presenta diferentes estéticas, y me resulta interesante que rompe con ciertos parámetros tradicionales de formato», expresó.

NOTA DIFUNDIDA

Introducción:

Zonko significa corazón en quechua y puro zonko vendría a ser puro corazón, puro amor, que es el motor para que este proyecto se lleve a cabo.

Puro zonko que esta atravesado por una o muchas historias, que es esperanza, pasión, amor, ternura. Puro zonko que late cada ritmo de la tierra, que habla, que recuerda, que canta desde las raíces más profundas. Puro zonko latiendo a viva vida, cargado de emociones, de angustias, de goce y de sueños bien fraternos. Muy movilizado por compositores y poetas que fueron fuente de energía y motivación para cada latido de vida de este proyecto, que tiene como protagonistas a dos admirables y queridos referentes del folklore argentino: JUAN FALÚ Y PEPE NÚÑEZ.

Proceso de realización del disco

Este proyecto comenzó a gestarse hace 5 años aproximadamente como mi proyecto de tesis final del Profesorado de Música Popular, orientación CANTO POPULAR FOLKLORE del Conservatorio de Música de Mercedes. Un proyecto de investigación y profundización, con un proceso muy apasionante y cautivador.

Ya venía con una búsqueda y con el deseo de grabar, asique una vez que tome la decisión, empezamos a ensayar ya con ese plan. Luego fui invitando a diferentes musiques que admiro y valoro muchísimo que aceptaron y se sumaron a ser parte de PURO ZONKO. Es un disco que presenta diferentes estéticas, y me resulta interesante que rompe con ciertos parámetros tradicionales de formato, no me acompaña una banda fija, sino que en cada canción participan musiques diferentes, el repertorio está en contantes movimientos y se puede apreciar diferentes estéticas, los arreglos, les invitades aportando sus hermosos colores y mi voz, que es un reflejo de un momento, un contexto de la vida de cada une. Como una foto de ese momento que fue grabada.

¿quiénes participaron?

Les musiques que participaron de PURO ZONKO son: Lucas Guinot, Ignacio Delagnes, Luciano Bustos, Carolina Bonillo, Nahuel Lobos, Rocío Palazzo, Soledad Marczewski y Marcos Martínez. También quien acompaño a la par todo el proceso desde el minuto cero en: grabación, mezcla y masterización Achi Deuz y Rodrigo Higüero en ilustración y diseño de portada. Todes admirables y querides artistas!!

¿Cómo está conformado el disco? (cantidad de canciones, géneros, etc)

Puro zonko está conformado por obras de Pepe Núñez y Juan Falu en su totalidad, ya que es una celebración a estos dos grandes referentes del cancionero folklorico. Un total de 10 obras, las cueles algunas comparten la autoría y otras no. En dos de estas obras participan otros grandes compositores, es el caso de EL CUMPITA: un aire de cueca que Pepe Núñez compuso con su hermano Gerardo Núñez, el conocido dúo “Los hermanos Núñez” (un lugarcito muy especial) se escriben uno al otro, como hermanos y compañeros. Cumpita, hermano, ñaño son sinónimos.

También DONATA SUAREZ, chacarera doble, que es música de Juan Falú y Letra de un tremendo poeta Neuquino: Carlos “Tata” Herrera. Recomiendo profundizar en estos valiosísimos compositores y “póngale oído tierno” como dice Juan en la Chacarera trunca “Pa’ que la quiero redonda” que da inicio al disco.

Puro zonco es una manifestación de amor y respeto, es una celebración a las composiciones y obras de Pepe y Juan que son identidad, legado cultural, memoria musical y poética

Quiero citar las palabras de Gerardo Núñez:

“…Como obreros de nuestro oficio, sabemos que ya otros cimentaron nuestra cultura popular. Nosotros debemos cuidarla y hacerla crecer, no importa si la tarea es lenta y silenciosa, con tal que sea segura y auténtica. Nuestro público así lo entiende, y sabemos que nuestro canto está en el grueso del Pueblo que lucha y espera…”

Repertorio del disco

Las obras de PURO ZONKO son: Pa´ que la quiero redonda: letra y música de Juan Falú (chacarera trunca), Zonko querido: letra de Pepe Núñez y Música de Juan Falú (chacarera doble) que salió como adelanto en abril de este año; A puro fierro: letra de Pepe Núñez y Música de Juan Falú (milonga), La Cruzadita: Letra y música de Pepe Nuñéz (Chacarera), El cumpita: Letra y música de Hermanos Núñez (aire de cueca), Don Tula letra y múisca de Pepe Nuñéz (Zamba), Gato panza arriba: letra de Pepe Núñez y Música de Juan Falú (Gato), Rosario Pastrana: letra de Pepe Núñez y Música de Juan Falú (Vidala Chayera), Donata Suarez: Letra Carlos “Tata” Herrera y Música Juan Falú (Chacarera doble), Vidalita del amigo: letra de Pepe Núñez y Música de Juan Falú (Vidalita)

Arte de tapa

La ilustración y el diseño de la portada la realizo Rodrigo Higuero, un artista de Jauregui que capto el contenido del disco y que con lujo de detalle logro realizar. Un zonko árbol, inspirada en algunas de las obras del disco como:

La cruzadita, que le da nombre al disco “PURO ZONKO, PURO MISKI” (Puro corazón, pura ternura” y ese deseo tan hermoso de hermandad, uniendo cielos, pagos, todos queridos y cobijados por la misma madre sabia, madre tierra. Rompiendo rivalidades.

Zonko Querido si bien amo todas las canciones de Puro Zonko a esta le tengo especial cariño, fue la primera que me cautivo. En esta obra Pepe Núñez, que escribió la letra, le habla al corazón, pidiéndole que siga, que no afloje. En una charla que tuve con juan Falú cuando preparaba mi tesis, me conto que Zonko querido fue el último poema de Pepe.

Pero una de las obras que también inspiro, no está en el repertorio de puro zonko, pero si en el contenido de la ilustración: “De la Raíz a la copa” (GATO), que generalmente se escucha instrumental, pero tiene unas coplas tremendas, es una de las ocho obras que pertenece a la “Cantata Fraterna”. Una de las tantas obras que fueron creadas en esas cartas que se enviaron durante el exilio de Juan, en los últimos años de la dictadura militar, Juan en Brasil, Pepe en Tucuman.

En palabras de Juan: “…DE LA RAIZ A LA COPA representa el ayer, el mañana, todo ese movimiento que en realidad ocurre cada vez que uno toca música de la tierra, tiene que irse hacia las raíces, respetarlas, quererlas, pero también volar hacia otros lados…”

¿Estas trabajando en otros proyectos?

Algunas invitaciones que me fueron haciendo para cantar, es hermoso compartir con musiques y en este contexto que nos propone un gran desafío con nuevas formas. Encontrarnos de la manera que podemos para sentirnos cerquita mientras dure la distancia física. Por suerte tenemos la música como puente.

El lanzamiento del disco se realizó el 22 de agosto en todas las plataformas digitales, una hora Vanesa Gonzalez realizo un vivo de Facebook para contar un poco más sobre este proyecto con la participación de JUAN FALÚ Y ROCIO PALAZZO. Sigue abierta la gorra virtual para quienes puedan y quieran colaborar.

APORTE VOLUNTARIO PURO ZONKO

CBU: 0140034203716952041431 (Banco Provincia)

MERCADO PAGO:

$ 200,00: Pagalos con este link de Mercado Pago: http://mpago.la/2y6easN

$ 300,00: Pagalos con este link de Mercado Pago: http://mpago.la/1kyfVpV

$ 500,00: Pagalos con este link de Mercado Pago: http://mpago.la/2NmkCdZ

Vanesa_gonzalezlujan@hotmail.com

Publicado el martes 25 de agosto de 2020