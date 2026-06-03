Keller KN 110 desplazó a Honda y fue la moto más patentada

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La motocicleta Keller KN 110 se convirtió en la moto más patentada de Argentina durante el último mes, logrando superar a la histórica Honda Wave 110, modelo que durante años lideró cómodamente el mercado nacional.



Según los datos del sector, la Keller KN 110 alcanzó el primer puesto en el ranking de patentamientos gracias a una combinación de factores entre los que se destacan su precio competitivo, los planes de financiación y la creciente demanda de vehículos económicos para el trabajo y la movilidad diaria.



La Honda Wave 110, considerada una de las motos más vendidas y confiables del país, quedó relegada al segundo lugar luego de mantener durante largo tiempo el liderazgo en el segmento de baja cilindrada.



Especialistas del mercado señalan que el contexto económico actual llevó a muchos usuarios a buscar alternativas más accesibles sin resignar prestaciones básicas, situación que favoreció el crecimiento de marcas nacionales y modelos de menor valor de adquisición.



El cambio en el liderazgo representa uno de los movimientos más importantes de los últimos años dentro del mercado de motocicletas argentino, ya que la Honda Wave se había consolidado como una referencia indiscutida en ventas.



De esta manera, la Keller KN 110 marca un nuevo hito en el sector y demuestra cómo las condiciones del mercado pueden modificar las preferencias de los consumidores, incluso frente a modelos históricamente dominantes.





Publicado el miércoles 3 de junio de 2026